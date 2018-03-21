Грецька Ellinair з 2 червня відновить сезонні авіарейси Харків-Салоніки

Вильоти з Харкова здійснюватимуться щосуботи, а час у дорозі становитиме 2,5 години.

Грецька авіакомпанія Ellinair з 2 червня відновить сезонні рейси з Харкова до Салонік (Греція).

Як повідомили в прес-службі міжнародного аеропорту «Харків», вартість квитка в один бік починається від 4282 грн (164 дол.).

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Вильоти з Харкова здійснюватимуться щосуботи, а час у дорозі становитиме 2,5 години.

«Виліт о 3:50, а приземлення о 6:40 за місцевим часом. Зворотні рейси виконуватимуться по п'ятницях», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, авіакомпанія Ellinair (Греція) з 27 травня відновить рейси Одеса-Салоніки.

Довідка УНІАН. Ellinair - грецький авіаперевізник, заснований в 2013 році, базується в міжнародному аеропорту «Македонія» міста Салоніки (Греція).

Ellinair виконує регулярні рейси з Греції до України, міст Європи, здійснює внутрішні авіаперельоти між містами і островами Греції. Ellinair входить до холдингу Mouzenidis Group. Повітряний флот компанії складається з двох літаків AVRO RJ-85, двох Boeing-737-300, двох Boeing-737-400 і двох Airbus-319.