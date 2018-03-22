Ryanair літатиме у десяти напрямках з Києва та у п'яти зі Львова - ЗМІ

Офіційна угода між аеропортом "Бориспіль" та компанією Ryanair має бути підписана до кінця тижня.

Стали відомі перші маршрути популярного лоу-коста Ryanair з України. Відправлення почнуться вже з осені цього року.

Читайте такожДо України можуть зайти ще дві лоукост-авіакомпаніїЯк повідомляє Avianews, лоу-кост здійснюватиме польоти з міжнародного аеропорту Львова та київського аеропорту "Бориспіль". Перші маршрути опубліковані у мобільному додатку Ryanair.

З Києва літаки Ryanair літатимуть у 10 напрямках: Барселона, Братислава, Гданськ, Краків, Познань, Вільнюс, Лондон (Станстед), Стокгольм (Скавста).

Зі Львова можна буде полетіти у п'яти напрямках: Дюссельдорф (Веце), Меммінген, Варшава (Модлін), Краків та Лондон (Станстед).

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Володимир Гройсман зазначив, що угода між ірландською лоукост-авіакомпанією Ryanair і аеропортом "Бориспіль" має бути підписана до кінця тижня.