Ryanair літатиме у десяти напрямках з Києва та у п'яти зі Львова - ЗМІ
10:53, 22 березня 2018Транспорт/Звя'зок
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Офіційна угода між аеропортом "Бориспіль" та компанією Ryanair має бути підписана до кінця тижня.
Ілюстрація REUTERS
Стали відомі перші маршрути популярного лоу-коста Ryanair з України. Відправлення почнуться вже з осені цього року.
Читайте такожДо України можуть зайти ще дві лоукост-авіакомпаніїЯк повідомляє Avianews, лоу-кост здійснюватиме польоти з міжнародного аеропорту Львова та київського аеропорту "Бориспіль". Перші маршрути опубліковані у мобільному додатку Ryanair.
З Києва літаки Ryanair літатимуть у 10 напрямках: Барселона, Братислава, Гданськ, Краків, Познань, Вільнюс, Лондон (Станстед), Стокгольм (Скавста).
Зі Львова можна буде полетіти у п'яти напрямках: Дюссельдорф (Веце), Меммінген, Варшава (Модлін), Краків та Лондон (Станстед).
Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Володимир Гройсман зазначив, що угода між ірландською лоукост-авіакомпанією Ryanair і аеропортом "Бориспіль" має бути підписана до кінця тижня.
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