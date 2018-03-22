"Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди з Києва до Тернополя і Харкова

Раніше "Укрзалізниця" призначила до Великодня, у період з 6 по 10 квітня, додаткові потяги з Києва до Львова та Ковеля, а також з Харкова до Костянтинівки.

Акціонерна держкомпанія "Укрзалізниця" для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом призначила на квітень додаткові рейси поїздів сполученням з Києва до Тернополя та Харкова, повідомляє прес-служба відомства.

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Згідно з повідомленням, поїзд № 747 категорії "Інтерсіті" Київ - Тернопіль вирушить із Києва 14 квітня в 17:24 прибуде в Тернопіль о 23:25. У зворотному напрямку з Тернополя 15 квітня поїзд № 748 Тернопіль - Київ відправиться в 4:04 і прибуде на станцію Київ-Пасажирський о 10:01.

Поїзд № 720 категорії "Інтерсіті+" буде відправлятися з Києва 3 квітня та 24 квітня в 18:33, а прибуватиме до Харкова о 23:33. У зворотному напрямку з Харкова поїзд №719 буде відправлятися 4 квітня і 25 квітня в 5:51 і прибуватиме до Києва о 11:07.

Як повідомляв УНІАН, акціонерна компанія "Укрзалізниця" призначила до Великодня чотири додаткових поїзди.

Поїзди курсуватимуть в період з 6 по 10 квітня з Києва до Львова та Ковель, а також з Харкова в Костянтинівку.

Довідка УНІАН. "Укрзалізниця" - публічне акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить в перелік держпідприємств, які не підлягають приватизації. Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії та Індії.