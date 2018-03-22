Порошенко підписав закон про будівництво платних доріг

27 лютого Верховна Рада прийняла закон, що дозволяє передавати дороги державного значення для будівництва та експлуатації на умовах концесії.

Президент України Петро Порошенко підписав закон, що дозволяє передавати дороги загального користування державного значення для будівництва та експлуатації на умовах концесії, прийнятий Верховною Радою України 27 лютого цього року.

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Про це повідомила прес-служба Адміністрації президента.

"Реалізація закону сприятиме створенню умов для залучення інвестицій на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг на умовах концесії. Законом передбачено внесення змін до Законів України "Про концесії", "Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг", "Про автомобільні дороги", "Про джерела фінансування дорожнього господарства України", "Про відчуження земельних ділянок та інших об'єктів нерухомого майна, розміщених на них, що перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що закон набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування в офіційній пресі.

Як повідомляв УНІАН, 27 лютого Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України у сфері будівництва та експлуатації автомобільних доріг" (№6766), що дозволяє передавати на умовах концесії дороги загального користування державного значення, будівництва і експлуатації.

Законом передбачається передача в концесію тільки тих ділянок доріг, які будуватимуться, а не вже побудованих.