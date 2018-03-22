У Франції страйкують проти реформ Макрона (фотогалерея)

Опитування показують парадоксальну ситуацію: більшість виборців підтримують страйк, але ще більше підтримують реформи, включаючи скорочення кількості працівників у держсекторі.

Залізничники, диспетчери авіакомпаній та вчителі не вийшли сьогодні, 22 березня, на роботу у Франції, протестуючи проти реформ французького президента Еммануеля Макрона.

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Про це повідомляє Reuters.

Це перша акція протесту проти реформ Макрона, що об'єднала працівників громадського сектору та залізничного персоналу.

Очікується, що страйк призведе до скасування 60 відсотків швидкісних поїздів, 75 відсотків міжміських поїздів і близько 30 відсотків рейсів у паризьких аеропортах на протязі дня.

За даними профспілок, до страйку приєдналися також вчителі деяких початкових шкіл, робочі газової сфери та електроенергетики.

Повідомляється, що виробництво електроенергії скоротилося до понад трьох гігават (ГВт).

На сьогодні заплановано близько 150 маршів протесту, в тому числі два мітинги о 13.00 (за місцевим часом) в Парижі.

Опитування громадської думки показують парадоксальну ситуацію: більшість виборців підтримують страйк, але ще більше підтримують реформи, включаючи скорочення кількості працівників у державному секторі та впровадження плати на основі заслуг.

Як відомо, працівники бюджетної сфери незадоволені тим, що уряд планує скоротити 120 тисяч робочих місць до 2022 року та ввести інші реформи.

Залізничники занепокоєні планами скорочення пільг, які отримують 260 тисяч працівників залізниці. Загалом, реформа у залізничній сфері передбачає аж 43 зміни, включаючи закриття дрібних збиткових залізничних ліній в сільських районах.