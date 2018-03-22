Львівська міськрада вирішила повністю відмовитися від маршруток

У п’ятирічний термін передбачається повна відмова від маршрутних таксі з подальшим переходом на тролейбуси, електроавтобуси та автобуси з більшою пасажиромісткістю.

Львівська міська рада підтримала електронну петицію про відмову від маршрутних таксі у п’ятирічний термін та перехід на електротранспорт і великогабаритні автобуси.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідну ухвалу під час сьогоднішньої сесії проголосували 47 депутатів.

Згідно з прийнятим документом, у п’ятирічний термін передбачається повна відмова від маршрутних таксі з подальшим переходом на тролейбуси, електроавтобуси та автобуси з більшою пасажиромісткістю, які курсуватимуть за чітко визначеним графіком.

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На підставі даної ухвали міська рада має підготувати дорожню карту щодо вирішення питань, порушених в електронній петиції, і представити її на розгляд депутатів на наступному сесійному засіданні, а також визначити відповідний орган у міській раді, який буде цим займатися.

Як відомо, 21 січня 2018 року на порталі e-dem.in.ua – Єдина система місцевих петицій – було зареєстровано електронну петицію під назвою «Вимагаємо відмовитись від маршруток та перейти на електротранспорт і зручні автобуси!». Автором петиції є Анна Меленчук. 29 січня петиція набрала необхідні для її розгляду 500 голосів, тому сьогодні її винесли на сесію Львівської міської ради.

Також у петиції наголошується на необхідності забезпечити весь громадський транспорт пандусами та спеціально обладнаними місцями для людей з інвалідністю, а також встановити на зупинках електронні табло з часом прибуття транспорту.

У тексті петиції, яку сьогодні підтримали депутати, зокрема, наголошується на тому, що «функціонал маршруток не справляється з пасажиропотоком сучасного міста Львова: вони переповнені, брудні та зрештою небезпечні для життя. Задля збільшення прибутку водії переповнюють маршрутні таксі людьми, які змушені подекуди годинами стояти в жахливих умовах».

На переконання автора петиції і депутатів, відмова від маршруток і перехід на електротранспорт і великогабаритні автобуси дозволить знизити рівень забруднення повітря шкідливими викидами, а також сприятиме транспортному розвантаженню вулиць міста.