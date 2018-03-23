У столичному метро в годину пік призупиняли рух поїздів між двома станціями

У метрополітені ситуацію пояснили поломкою. Згодом рух було відновлено.

У метро Києва наразі немає сполучення між станціями метро "Хрещатик" та "Арсенальна".

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"Червона гілка. Поломка поїзда. Рух організовано "Академмістечко" - "Хрещатик", "Арсенальна" - "Лісова", - зазначили у Київському метрополітені.

На "Арсенальній" нині чимало пасажирів, які їдуть на роботу з лівого берега столиці. Вони змушені підніматися на поверхню і йти до "Хрещатика" пішки чи ж намагаються втиснутися в наземний громадський транпорт, передає ТСН.

"Червона гілка. Рух у звичайному режимі", - додали згодом у столичному метро.