У столичному метро в годину пік призупиняли рух поїздів між двома станціями
08:33, 23 березня 2018Транспорт/Звя'зок
2594
У метрополітені ситуацію пояснили поломкою. Згодом рух було відновлено.
На "Арсенальній" чимало пасажирів / фото wikimedia.org
У метро Києва наразі немає сполучення між станціями метро "Хрещатик" та "Арсенальна".
Читайте такожУ Києві ввечері можуть закрити на вхід три станції метро
"Червона гілка. Поломка поїзда. Рух організовано "Академмістечко" - "Хрещатик", "Арсенальна" - "Лісова", - зазначили у Київському метрополітені.
На "Арсенальній" нині чимало пасажирів, які їдуть на роботу з лівого берега столиці. Вони змушені підніматися на поверхню і йти до "Хрещатика" пішки чи ж намагаються втиснутися в наземний громадський транпорт, передає ТСН.
"Червона гілка. Рух у звичайному режимі", - додали згодом у столичному метро.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter