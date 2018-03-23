Ryanair з жовтня відкриє 15 рейсів з України з початковою ціною квитків 10 євро (фото, відео)

Середня вартість квитка для українців буде 40 євро.

Ірландська лоукост-авіакомпанія Ryanair з жовтня відкриє 15 рейсів з України з початковою ціною квитків 10 євро.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко на прес-конференції, присвяченій приходу авіакомпанії Ryanair.

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"Я отримав інформацію від авіакомпанії. На початку - ціна буде по 10 євро. Вони відкриють 10 рейсів з Києва та 5 - зі Львова. Середня вартість квитка для українців буде 40 євро. У перший рік роботи вони планують перевезти 1 млн пасажирів", - сказав він.

Порошенко зазначив, що ведуться переговори про розміщення в Україні центру підтримки авіакомпанії.

"Я шкодую, що перші рейси будуть тільки у жовтні. Тому що для рейсів в Україні потрібно купити літаки. Створити інфраструктуру і сервіс. Тепер ми точно знаємо, що це буде", - сказав президент.

Порошенко зазначив, що обговорив з Ryanair можливість запуску внутрішніх рейсів.

"Я звернувся до наших партнерів з проханням проаналізувати і створити можливості розвитку внутрішніх рейсів. Я також отримав позитивну відповідь", - сказав він.