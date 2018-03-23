Аеропорти "Бориспіль" і "Львів" підписали договір з Ryanair
11:22, 23 березня 2018Транспорт/Звя'зок
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Офіційне підписання відбулося на прес-конференції, присвяченій приходу Ryanair на український ринок.
Міжнародний аеропорт "Бориспіль" і аеропорт "Львів" підписали договір з однією з найбільших лоукост-авіакомпаній Європи Ryanair про умови обслуговування в цих аеропортах.
Як передає кореспондент УНІАН, офіційне підписання відбулося на прес-конференції, присвяченій приходу Ryanair на український ринок.
Спочатку контракт підписав CEO авіакомпанії Ryanair Майкл О'Лірі і генеральний директор аеропорту "Бориспіль" Павло Рябікін.
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Потім CEO авіакомпанії Ryanair Майкл О'Лірі підписав контракт з генеральним директором аеропорту "Львів" Тетяною Романівською.
Як повідомляв УНІАН, Ryanair з жовтня відкриє 15 рейсів з України.
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