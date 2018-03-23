Лоукостер Ryanair проводить переговори з 4 українськими аеропортами

Авіакомпанія проводить переговори й з іншими аеропортами України.

Найбільша європейська лоукост-авіакомпанія Ryanair веде переговори про відкриття рейсів з 4 українськими аеропортами, крім аеропортів "Львів" та "Бориспіль", з яких відкриються рейси з жовтня.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав виконавчий директор компанії Ryanair Майкл о'лірі на прес-конференції.

"Ми зараз знаходимося в переговорах з іншими аеропортами. Наші фахівці зараз на етапі переговорів з 4 українськими аеропортами",- сказав він.

За словами О'Лірі, авіакомпанія впевнена, що в найближчі два роки як мінімум два великих аеропорту будуть додані в мережу авіаперевізника.

"І більше маршрутів з Києва та Львова. Наступний великий етап, який ми вже обговорювали з міністром - це можливість відкриття баз - або бази - в Україні. Це може статися, коли у нас вже будуть працювати 3-4 аеропорту і певну кількість маршрутів. Ми очікуємо, що в Україні ми будемо рости швидше, ніж у Польщі", - сказав він.

При цьому О'Лірі підкреслив, що говорити про відкриття української дочки поки рано.

"Нехай спочатку запрацюють ці 15 маршрутів, пасажиропотік почне зростати, а там подивимося.

Спочатку вчаться ходити, потім бігати. Спочатку будемо працювати в двох аеропортах, потім 4-5 аеропортів. Одну, може дві бази відкриємо. Після відкриття баз, можливо, ми відкриємо ремонтний центр, IT-центр, після цього вже можна буде думати про відкриття дочки в Україні. Це те, що обговорювалося і що ми будемо і далі активно розглядати. Питання в тому, як швидко ми зможемо розвинутися в Україні. Нас зараз обмежує недолік літаків", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 березня, CEO авіакомпанії Ryanair Майкл О'Лірі, генеральний директор аеропорту "Бориспіль" Павло Рябікін і генеральний директор аеропорту "Львів" Тетяна Романовська підписали контракт про умови обслуговування Ryanair в цих аеропортах. Присутній на прес-конференції, присвяченій приходу Ryanair на український ринок, президент України Петро Порошенко повідомив, що Ryanair з жовтня відкриє 15 рейсів з України з початковою ціною квитків 10 євро, а середня вартість квитка становитиме 40 євро.

Згідно прес-релізу компанії, рейси будуть виконуватися з Києва до Барселони 4 рази в тиждень, Братиславу (3), Варшави (4), Вільнюса (3), Вроцлава (3), Гданська (2), Кракова (3), Познані (2), Стокгольма (3), Лондон Станстеда (5), а також зі Львова до Варшави (3), Дюссельдорфа (3), Кракова (3), Меммінгена (2) і Лондона (аеропорт Лутон) - 3 рейси на тиждень.