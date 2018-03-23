Від 10 до 46 євро: стали відомі ціни на рейси Ryanair з Києва та Львова

Найдешевшим напрямком з України стане Київ - Вроцлав, найдорожче обійдуться польоти в Іспанію.

Ціни ірландської лоу-кост авіакомпанії «Ryanair» на рейси з України стартують від 10 євро. Квитки на рейси з Києва та Львова вже доступні для бронювання на сайті авіакомпанії.

Як повідомляє InfoResist, найдешевшим напрямком з України стане Київ — Вроцлав. Ціни на квитки починаються від 10 євро. Найдорожче обійдуться польоти в Іспанії — від 46 євро за квиток:

Польща:

Київ — Варшава 35 євро (польоти починаються 31 жовтня);

Львів — Варшава 29 євро (польоти починаються 2 листопада);

Київ — Гданськ 29 євро (польоти починаються 2 листопада);

Київ — Краків 35 євро (польоти починаються 31 жовтня);

Львів — Краків 26 євро (польоти починаються 30 жовтня);

Київ — Познань 35 євро (польоти починаються 30 жовтня);

Київ — Вроцлав 10 євро (польоти починаються 2 листопада);

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Литва

Київ — Вільнюс 10 євро (польоти починаються 2 листопада);

Словаччина

Київ — Братислава 31 євро (польоти починаються 2 листопада);

Іспанія

Київ — Барселона 46 євро (польоти починаються 31 жовтня);

Швеція

Київ — Стокгольм 40 євро (польоти починаються 31 жовтня);

Великобританія

Київ — Лондон 43 євро (польоти починаються 31 жовтня);

Львів — Лондон 30 євро (польоти починаються 2 листопада);

Німеччина

Львів — Дюссельдорф 26 євро (польоти починаються 31 жовтня);

Львів — Меммінген 10 євро (польоти починаються 31 жовтня).

Як повідомляв УНІАН, Ryanair з жовтня відкриє 15 рейсів з України.