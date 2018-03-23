Від 10 до 46 євро: стали відомі ціни на рейси Ryanair з Києва та Львова
Ціни ірландської лоу-кост авіакомпанії «Ryanair» на рейси з України стартують від 10 євро. Квитки на рейси з Києва та Львова вже доступні для бронювання на сайті авіакомпанії.
Як повідомляє InfoResist, найдешевшим напрямком з України стане Київ — Вроцлав. Ціни на квитки починаються від 10 євро. Найдорожче обійдуться польоти в Іспанії — від 46 євро за квиток:
Польща:
Київ — Варшава 35 євро (польоти починаються 31 жовтня);
Львів — Варшава 29 євро (польоти починаються 2 листопада);
Київ — Гданськ 29 євро (польоти починаються 2 листопада);
Київ — Краків 35 євро (польоти починаються 31 жовтня);
Львів — Краків 26 євро (польоти починаються 30 жовтня);
Київ — Познань 35 євро (польоти починаються 30 жовтня);
Київ — Вроцлав 10 євро (польоти починаються 2 листопада);
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Литва
Київ — Вільнюс 10 євро (польоти починаються 2 листопада);
Словаччина
Київ — Братислава 31 євро (польоти починаються 2 листопада);
Іспанія
Київ — Барселона 46 євро (польоти починаються 31 жовтня);
Швеція
Київ — Стокгольм 40 євро (польоти починаються 31 жовтня);
Великобританія
Київ — Лондон 43 євро (польоти починаються 31 жовтня);
Львів — Лондон 30 євро (польоти починаються 2 листопада);
Німеччина
Львів — Дюссельдорф 26 євро (польоти починаються 31 жовтня);
Львів — Меммінген 10 євро (польоти починаються 31 жовтня).
Як повідомляв УНІАН, Ryanair з жовтня відкриє 15 рейсів з України.