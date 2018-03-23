"Якщо Рада дозволить": Гройсман пообіцяв врегулювати розмитнення авто на "євробляхах"

На думку голови уряду, громадяни, які купують автотранспорт, мають перебувати в рівних умовах.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман пообіцяв протягом місяця врегулювати питання розмитнення автомобілів на "єврономерах", ввезених в країну без сплати мита, якщо Верховна Рада надасть уряду відповідні повноваження.

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Про це голова уряду заявив у ході Години запитань до уряду у Верховній Раді, відповідаючи на питання голови підкомітету з митної справи Комітету податкової та митної політики Тетяни Острикової про перспективи врегулювання ввезення автомобілів без сплати мит, в результаті якого громадяни, які купують автомобілі на легальних підставах, платять за придбання автотранспорту значно більше.

"Я за те, щоб всі були в рівних умовах. Які ці умови - давайте разом вирішувати в парламенті... Якщо український парламент більшістю голосів дозволить уряду способом прийняття постанов Кабінету міністрів врегулювати це питання - я це зроблю протягом місяця, і ви побачите, що все буде абсолютно добре. Тому приймайте рішення на базі комітету, або делегуйте повноваження уряду, і ми це зробимо", - сказав прем'єр.

Голова уряду зазначив, що уряд не відсторонюється від проблемного питання, проте його рішення потребує законодавчої роботи парламенту.

Як повідомляв УНІАН, з осені 2017 року власники автомобілів з іноземною реєстрацією в багатьох регіонах України проводили акції протесту, вимагаючи від уряду знизити ціну розмитнення автомобіля і не чинити тиск на власників транспортних засобів з еврономерами.

Згодом у ДФС повідомили про початок розслідування митними органами Литви на запит українських колег щодо законності ввезення та використання на території нашої країни транспортних засобів з литовської реєстрацією.

У ДФС раніше повідомляли, що станом на початок лютого в Україні перебуває майже 425,4 тисячі транспортних засобів з іноземною реєстрацією, з яких більше 246,4 тисячі з порушенням терміну перебування.

Протягом 2017 року в Україну було ввезено 958,5 тисячі транспортних засобів з іноземною реєстрацією.