Ryanair має намір закупити нові Boeing для рейсів з України

За словами виконавчого директора компанії, нові Boeing прибудуть, швидше за все, в серпні.

Найбільший європейський лоукостер - ірландська авіакомпанія Ryanair має намір закупити нові літаки Boeing для рейсів з України.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав виконавчий директор компанії Ryanair Майкл о'лірі на прес-конференції.

"У нас середній вік літаків близько 5 років. А зараз ми закуповуємо у Boeing як раз для України нові літаки, вони прибудуть десь у серпні. Україна буде мати новітні і самі широкі літаки, до речі, у них буде більше місця для ніг", - сказав він.

О'лірі зазначив, що з собою на борт можна взяти в якості ручної поклажі дві сумки, але друга сумка безкоштовно йде в багаж. "Також на борту можна придбати закуски, проте ціни будуть конкурентними", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 березня, CEO авіакомпанії Ryanair Майкл о'лірі, генеральний директор аеропорту "Бориспіль" Павло Рябікін і генеральний директор аеропорту "Львів" Тетяна Романовська підписали контракт про умови обслуговування Ryanair в цих аеропортах. Присутній на прес-конференції, присвяченій приходу Ryanair на український ринок, президент України Петро Порошенко повідомив, що Ryanair з жовтня відкриє 15 рейсів з України з початковою ціною квитків 10 євро, а середня вартість квитка становитиме 40 євро.

За інформацією компанії, рейси будуть виконуватися з Києва до Барселони 4 рази в тиждень, Братиславу (3), Варшави (4), Вільнюс (3), Вроцлав (3), Гданськ (2), Краків (3), Познань (2), Стокгольм (3), Лондон Станстед (5), а також зі Львова до Варшави (3), Дюссельдорф (3), Краків (3), Меммінген (2) і Лондона (аеропорт Лутон) - 3 рейси на тиждень.