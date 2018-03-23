Окупанти вихваляються, що почали укладання асфальту на останніх ділянках Кримського моста

Будівельники Кримського моста поклали 70% асфальту на його автодорожній частині.

Окупанти почали укладання асфальту на останніх морських ділянках Кримського моста, розташованих у Керченській протоці.

Будівельники в окупованому Криму вже приступили до облаштування нижніх шарів асфальтобетону на морських ділянках, передає "Крыминформ".

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"Сьогодні ми приступили до облаштування нижніх шарів асфальтобетону на морських ділянках. Плануємо цю роботу завершити у квітні та підійти до відкриття руху по автодорожньому мосту в травні", — сказав заступник начальника ФКУ "Упрдор "Тамань" Кайрат Турсунбеков.

Вони планують цю роботу завершити у квітні й підійти до відкриття руху автодорожнім мостом у травні. Повідомляється, що автодорога на мосту заасфальтована на 70%.

Як повідомляв УНІАН, окупаційна влада Криму прийняла рішення прискорити запуск автодорожньої частини мосту через Керченську протоку. Введення в експлуатацію замість грудня 2018 року заплановано на травень.