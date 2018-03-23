"Укрзалізниця" призначила до Великодня вже вісім додаткових поїздів (список)

Продаж квитків на ці поїзди відкрито на сайті "Укрзалізниці" booking.uz.gov.ua і в залізничних касах.

Акціонерна держкомпанія "Укрзалізниця" для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом до великодніх свят, крім раніше призначених чотирьох додаткових потягів призначила ще чотири складу.

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У прес-службі "Укрзалізниці" повідомили, що всього на пікові дати з 6 по 10 квітня компанія призначила 8 додаткових поїздів в найбільш популярних напрямках.

Зокрема, додатковий поїзд № 235 Ужгород - Харків курсуватиме 4 квітня, відправлення з Ужгорода о 18:00 і прибуття до Харкова на наступний день о 19:30.

Поїзд № 63 Дніпро - Одеса здійснить додаткові рейси 6, 8, 10 квітня, назад 7 і 9 квітня. Відправлення з Дніпра в 19:37 і прибуття до Одеси о 6:38. Відправлення з Одеси о 21:54 прибуття в Дніпро в 08:50.

Поїзд № 92 Костянтинівка - Одеса здійснить додаткові рейси 5, 7, 9 квітня і назад 4, 6, 8, 10 квітня. Відправлення з Костянтинівки в 15:30 прибуття в Одесу у 08:04, з Одеси поїзд вирушить о 13:28 і прибуде в Костянтинівку у 05:40.

Поїзд № 95 Черкаси - Львів здійснить додатковий рейс 8 квітня і назад 9 квітня. Відправлення з Черкас у 19:23, прибуття до Львова о 10:45. Відправлення зі Львова о 12:50 і прибуття в Черкаси в 4:16.

Раніше "Укрзалізниця" призначила поїзд № 191/192 Київ – Львів, який курсуватиме 6, 7 і 9 квітня і вирушати з Києва о 08:03, а прибуватиме до Львова о 17:55. У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься о 11:58 і прибуватиме до Києва о 21:46.

Поїзд № 243/244 Київ - Львів здійснить рейси 7 і 10 квітня. Відправлення з Києва о 5:27 і прибуття до Львова о 14:20. У зворотному напрямку відправлення у 09:40, прибуття в 19:05.

Поїзд № 197/198 Київ - Ковель відправиться в рейси 7 і 9 квітня. Відправлення з Києва о 7:28 і прибуття в Ковель у 16:53. Назад з Ковеля поїзд відправиться в 11:03 і прибуде до Києва о 19:53.

Поїзд № 787/788 Харків - Костянтинівка 9 квітня вирушить з Харкова у 19:03 і прибуде в Костянтинівку в 23:30. У зворотному напрямку поїзд вирушить 10 квітня в 5:00 та прибуде до Харкова о 09:50.

У повідомленні наголошується, що продаж квитків на ці поїзди відкрито на сайті "Укрзалізниці" booking.uz.gov.ua і в залізничних касах.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" в період свят, приурочених до Міжнародного жіночого дня 8 березня, призначила 18 додаткових поїздів.