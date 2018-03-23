Ryanair готовий наймати українських пілотів і бортпровідників після відкриття бази в Україні

Після відкриття бази в Україні авіакомпанія Ryanair сплачуватиме податки в казну нашої країни.

Найбільший європейський лоукостер - ірландська авіакомпанія Ryanair готова наймати українських пілотів і бортпровідників після відкриття бази в Україні, що може статися за рік або два.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав виконавчий директор компанії Ryanair Майкл О'Лірі, відповідаючи на запитання журналістів.

"Ми готові наймати українських пілотів і бортпровідників. Нам би хотілося бачити, що їх кількість зростає. Але для цього потрібно відкрити базу в Україні", - сказав він.

О'Лірі зазначив, що після відкриття бази в Україні авіакомпанія Ryanair сплачуватиме податки в казну нашої країни.

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«Ми повинні відкрити базу в Україні. Я думаю це буде за рік, може, два. Всі податки ми сплачуємо в Ірландії. Звичайно, допоки ми не наймаємо людей тут. В такому випадку ми будемо сплачувати податки і в Україні», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 березня, CEO авіакомпанії Ryanair Майкл О'Лірі, генеральний директор аеропорту "Бориспіль" Павло Рябікін і генеральний директор аеропорту "Львів" Тетяна Романовська підписали контракт про умови обслуговування Ryanair в цих аеропортах. Президент України Петро Порошенко, який був присутній на прес-конференції з нагоди приходу Ryanair на український ринок, повідомив, що Ryanair з жовтня відкриє 15 рейсів з України з початковою ціною квитків 10 євро, а середня вартість квитка становитиме 40 євро.

За інформацією компанії, рейси будуть виконуватися з Києва до Барселони 4 рази на тиждень, Братислави (3), Варшави (4), Вільнюса (3), Вроцлава (3), Гданська (2), Кракова (3), Познані ( 2), Стокгольма (3), Лондона Станстед (5), а також зі Львова - до Варшави (3), Дюссельдорфа (3), Кракова (3), Меммінгена (2) і Лондона (аеропорт Лутон) 3 рейси на тиждень.