Придніпровська залізниця скоротила відрахування до бюджетів і цільових фондів на 12%

Зокрема, за вказаний період Придніпровська магістраль перерахувала у державний бюджет 736,08 млн грн, до місцевих бюджетів - 359,24 млн грн, у цільові фонди соцстраху - 852,72 млн грн.

У жовтні поточного року ПРИДНІПРОВСЬКА залізниця сплатила до бюджетів усіх рівнів і державних цільових фондів соціального страхування 197,17 млн грн, з них до держбюджету - 90,35 млн грн, до місцевих бюджетів - 29,39 млн грн, у цільові фонди соцстраху - 77,44 млн грн.

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Як повідомляв УНІАН, Придніпровська залізниця у січні-вересні 2014 року скоротила відрахування у бюджети всіх рівнів і державні цільові фонди соціального страхування порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 13,4% - до 1,74 млрд грн.

Придніпровська залізниця за 10 місяців 2013 року перерахувала до бюджетів усіх рівнів і цільових фондів соцстраху 2,215 млрд грн.

У 2013 році Придніпровська залізниця збільшила відрахування у бюджети всіх рівнів і державні цільові фонди соціального страхування на 0,38% порівнян із 2012 роком - до 2,6 млрд грн.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить понад 227 млн тонн вантажів та більше 90 млн пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа придніпровської залізниці перевищує 3200 км, що складає майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. Придніпровська залізниця відправляє на внутрішній та зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.