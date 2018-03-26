В Миколаєві страйкують водії маршруток - місто паралізоване

Власники маршрутів та водії вимагають підвищити плату за проїзд.

В Миколаєві сьогодні, 26 березня, зранку виник транспортний колапс, через частковий страйк водіїв маршрутних автобусів.

Як передає кореспондент УНІАН, мешканці багатьох віддалених районів міста не можуть вчасно дістатися на роботу, оскільки більшість маршрутних автобусів не вийшла на лінії.

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Таким чином власники маршрутів та водії вимагають підвищити плату за проїзд.

У прес-службі Миколаївської міської ради заявили, що знають про проблему та намагаються оперативно її вирішити.

«Зранку у понеділок, 26 березня, мешканці деяких мікрорайонів міста стали заручниками ситуації, що виникла у сфері пасажирських перевезень міста Миколаєва. Особливо відчутними перебої в роботі транспортних засобів стали для жителів Корабельного району, на маршрутах, що обслуговує ПП «ПІК». Деякі представники транспортної галузі Миколаєва вирішили вдатися до тиску на міську владу шляхом зриву пасажирських перевезень, - повідомили у міськраді.

У відділі інформаційного забезпечення Миколаївської міської ради уточнили, що в місті працює робоча група щодо проведення перевірки дотримання вимог чинного законодавства при наданні послуг перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування. Чергове засідання робочої групи відбудеться поточного тижня. Відзначається, що всі учасники групи вже готові прийняти рішення та надати міській владі пропозиції щодо вирішення даної проблеми.

За інформацією керівника управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій міської ради Олега Манушевича, наразі проводиться робота з представниками інших підприємств-перевізників щодо виведення на спорожнілі маршрути резервних одиниць транспорту. Крім того, комунальне підприємство «Миколаївелектротранс» вивело на маршрути додаткові одиниці електротранспорту.

Раніше повідомлялось, що вартість проїзду в столичних маршрутках може зрости до 9 гривень через подорожчання палива.