«Укрзалізниця» стурбована частими ушкодженнями залізничних переїздів водіями авто

«Випадки пошкодження автотранспортними засобами обладнання переїздів стали системними, через що, зокрема, відбуваються збої у графіку руху поїздів і відмова в роботі систем безпеки. Після пошкоджень обладнання переїздів, водії транспортних засобів, як правило, зникають з місць ДТП, через що їх неможливо притягнути до відповідальності», - цитує прес-служба начальника департаменту шляхів Юзефа Тулея.

Згідно з повідомленням, залізниці приділяють велику увагу технічного оснащення залізничних переїздів, стану переїзного настилу та дорожнього покриття, оскільки належний стан цих елементів забезпечує безпеку руху поїздів та автотранспортних засобів.

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За даними прес-служби, всього від початку 2014 року на залізничних переїздах і коліях поза переїздами сталося 62 дорожньо-транспортні пригоди, внаслідок яких 19 осіб загинули.

«Лише на переїздах, що обслуговуються черговим працівником, в «Укрзалізниці» щомісяця фіксують до п'яти випадків пошкодження водіями автомобілів обладнання залізничних переїздів», - зазначив Тулей.

«Укрзалізниця» констатує, що всі ДТП на залізничних переїздах і коліях сталися з вини водіїв автотранспортних засобів, які грубо порушили правила дорожнього руху, і в черговий раз закликає порушників неухильно дотримуватися цих правил.

Як повідомляв УНІАН, в Україні за підсумками 2013 року кількість ДТП на залізничних коліях та переїздах збільшилася порівняно із 2012 роком на 4,5% - до 93 випадків, із них 83 ДТП сталися на залізничних переїздах, 10 - на коліях поза переїздами, внаслідок чого загинули 23 людини і 27 були травмовані.

Також повідомлялося, що в Україні у січні-квітні 2014 року кількість дорожньо-транспортних пригод (ДТП) на залізничних коліях та переїздах збільшилася порівняно з аналогічним періодом минулого року на 25% (5 випадків).

Довідка УНІАН. В Україні налічується 5422 залізничні переїзди. З них 2699 обладнані автоматичною звуковою та світлофорною сигналізацією, 1497 - з черговими та обладнані шлагбаумами, 1226 - без чергового та не обладнані автоматикою.