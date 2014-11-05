«Укрзалізниця» звинувачує Держфінінспекцію в незаконному вилученні документів

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») звинувачує Державну фінансову інспекцію в несанкціонованому вилученні оригіналів документів зі свого центрального офісу в процесі проведення перевірки, у зв'язку з чим звернулася до Генеральної прокуратури із проханням дати правову оцінку таким діям.

«Після закінчення виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності відомства працівники Держфінінспекції не тільки не повернули «Укрзалізниці» оригінали первинних документів, але й у супроводі слідчого Генпрокуратури навіть вивезли з «Укрзалізниці» всі документи, які знаходилися в кімнаті перевіряючих, на наступний день після закінчення перевірки - 30 жовтня», - сказано в повідомленні прес-служби відомства.

Читайте такожВ. о. голови "Укрзалізниці" підтвердив легальність знайдених в його квартирі грошей У зв'язку з цим «Укрзалізниця» звернулася до Генпрокуратури з проханням дати правову оцінку таким діям співробітників інспекції, оскільки вважає, що дані факти суперечать чинному законодавству, згідно з яким фахівці Держфінінспекції мали право відпрацьовувати тільки копії документів про операції й розрахунки, а не оригінали. Зокрема, це визначено положенням "Про Державну фінансову інспекцію України", затвердженим постановою Кабінету міністрів.

«Укрзалізниця», посилаючись на законодавство, також зазначає, що працівники Держфінінспекції зобов'язані повернути вилучені документи відповідному підприємству відразу після закінчення ревізії, оскільки рішення щодо вилучення зазначених документів немає.

"Укрзалізниця" наполягає на дотриманні суб'єктами будь-яких владних повноважень процедур, визначених законодавством України, запобігання зловживань службовим становищем та просить Генеральну прокуратуру дати правову оцінку таким діям, які, з точки зору відомства, суперечать європейським стандартам верховенства права в країні", - підсумували в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 8 вересня у відповідь на звернення силових структур відсторонив від виконання обов'язків гендиректора «Укрзалізниці» Бориса Остапюка. Одночасно прем'єр-міністр Арсеній Яценюк доручив створити відомчу комісію Мінінфраструктури, яка повинна завершити перевірку фінансово-господарської діяльності «Укрзалізниці» до 7 листопада. Виконання обов'язків голови залізничної держадміністрації покладено на першого заступника Максима Бланка.

Раніше начальник правового департаменту "Укрзалізниці" Олег Титов повідомив, що на підставі постанови слідчого Генпрокуратури було призначено також проведення ревізії діяльності «Укрзалізниці», завершити проведення якої було доручено Держфінінспекції до 29 жовтня.