В Україні продовжує дешевшати автогаз

Станом на 26 березня середня ціна автогазу знизилася до 12,47 гривні.

Ряд мереж АЗС в Україні в період 23-25 березня знизили ціни на скраплений газ, який використовується в якості автомобільного палива, на 10-25 копійок за літр.

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Про це повідомляє консалтингова компанія UPECO з посиланням на дані щоденного моніторингу ринку моторного палива.

Згідно з повідомленням, на 10 копійок за літр подешевшало пальне в мережах Marshal (на сьогодні автогаз варто 12,15 гривні за літр) і Neftek (12,59 гривні за літр), на 20 копійок – на заправках KLO (13,19 гривні за літр), "Енерджі Транс" (12,60 гривні за літр) і "РУР Груп" (11,79 гривні за літр). Рівненська компанія ОЛАС опустила ціну на автогаз на 25 копійок – до 11,65 гривні за літр).

Станом на 26 березня середня ціна автогазу в Україні знизилася до 12,47 гривні.

Як повідомляв УНІАН, у другій половині серпня 2017 року в Україні відзначалося різке зростання цін на автогаз у багатьох мережах АЗС. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман назвав зростання цін на скраплений газ диверсією і доручив низці міністерств та Антимонопольному комітетові розробити можливі вирішення цієї проблеми. Станом на 28 серпня ціни досягли значень 16,49-16,99 гривні за літр.

Після цього цінова ситуація стабілізувалася і вартість автогазу почала знижуватися. За даними UPECO, з початку березня середня ціна впала з 12,86 до 12,47 гривні за літр.