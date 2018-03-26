Швейцарська авіакомпанія відкрила рейс між Києвом та Цюріхом

Рейси здійснюватимуться чотири рази на тиждень.

Авіакомпанія Swiss International Airlines, що входить у групу компаній Lufthansa, з сьогоднішнього дня відкрила пряме авіасполучення між Києвом і Цюріхом (Швейцарія).

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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив генеральний директор компанія Swiss airways в Україні Рене Койнзак.

"Ми відновлюємо рейси з Києва в Цюріх. Це будуть регулярні рейси, а не сезонні. Ми відкриваємо нові ворота на український ринок. Через місто Цюріх українці можуть подорожувати по всьому світу", - сказав він.

Койнзак зазначив, що Lufthansa працює на ринку України близько 20 років і є другим перевізником за кількістю пасажирів в Україні.

За його словами, рейси здійснюватимуться чотири рази на тиждень - в понеділок, середу, п'ятницю та неділю.

Згідно з інформацією на сайті перевізника, квитки з Києва стартують від 185 доларів, а ціна квитків на сьогодні, 26 березня, починається від 386 доларів.

Як повідомляв УНІАН, у минулому генеральний директор міжнародного аеропорту "Бориспіль" Павло Рябікін заявляв, що лоукост-авіакомпанія Eurowings, що входить до групи компаній Lufthansa, має намір до 2018 року почати польоти до України.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт "Бориспіль" є державним підприємством, що забезпечує 68% всіх авіаперевезень в Україні. Аеропорт є базовим для найбільшого національного перевізника – авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України".