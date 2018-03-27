Кабмін проводить переговори з Ryanair щодо рейсів з Херсона

У Мінінфраструктури вважають, що це допоможе українцям Криму відвідувати європейські міста.

Міністерство інфраструктури проводить переговори з найбільшим європейським лоукостером - ірландської авіакомпанією Ryanair про організації авіаперевезень з аеропорту Херсона.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр інфраструктури України Володимир Омелян повідомив під час конференції на тему: "Перспективи розвитку державної політики щодо окупованих територій України".

"Ми ведемо зараз переговори з компанією Ryanair, щоб вони почали авіаперевезення з Херсонською областю, містом Херсон", - сказав Омелян.

За його словами, в міністерстві вважають, що таким чином "ми теж почнемо витягувати українців з Криму".

"Для того, щоб вони поверталися до України, користувалися дешевими авіаперевезеннями, відвідували Європу і потім у Криму повертали Україну", - пояснив міністр.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня представники Ryanair, аеропортів "Бориспіль" і "Львів" підписали контракти про умови обслуговування авіакомпанії в цих аеропортах.

Президент Петро Порошенко повідомив, що Ryanair з жовтня відкриє 15 рейсів з України в європейські міста з початковою ціною квитків 10 євро, а середня вартість квитка становитиме 40 євро.

Також виконавчий директор Ryanair Майкл О'Лірі повідомив, що компанія веде переговори про відкриття рейсів з чотирма українськими аеропортами, крім аеропортів "Львів" та "Бориспіль".