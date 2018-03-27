Держпорти України будуть передаватися лише в концесію - Омелян

15:33, 27 березня 2018
Транспорт/Звя'зок
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Ілюстрація REUTERS

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Як передає кореспондент УНІАН, Омелян додав, що від варіантів приватизації або оренди портів відмовилися.

"Ми виходимо на той формат, що всі державні порти після прийняття закону України про концесії будуть передані в концесію залежно від ситуації на 25 і 49 років або на інший строк", - сказав він.

Міністр додав, що, відповідно до Концепції розвитку портів, Україна має стати хабом між Європою і Азією, а відбудеться це з заходом в Україну великих міжнародних компаній, які "запровадять нові бізнес-схеми і забезпечать стабільний вантажопотік".

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Теги: #концесія морпорти#закоп про концесію