Держпорти України будуть передаватися лише в концесію - Омелян

За словами міністра, в уряді відмовилися від варіантів приватизації або оренди портів.

Українські державні порти будуть передаватися виключно в концесію, заявив під час брифінгу міністр інфраструктури Володимир Омелян.

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Як передає кореспондент УНІАН, Омелян додав, що від варіантів приватизації або оренди портів відмовилися.

"Ми виходимо на той формат, що всі державні порти після прийняття закону України про концесії будуть передані в концесію залежно від ситуації на 25 і 49 років або на інший строк", - сказав він.

Міністр додав, що, відповідно до Концепції розвитку портів, Україна має стати хабом між Європою і Азією, а відбудеться це з заходом в Україну великих міжнародних компаній, які "запровадять нові бізнес-схеми і забезпечать стабільний вантажопотік".