Кількість ДТП на залізницях України скоротилася на 19%

Кількість дорожньо-транспортних пригод (ДТП) в Україні на залізничних коліях та переїздах у січні-жовтні 2014 року порівняно з аналогічним періодом минулого року скоротилася на 19,2% (на 14 випадків) - до 59 випадків, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства інфраструктури України.

Згідно з повідомленням, 47 пригод сталося на залізничних переїздах, 12 - на коліях поза переїздами.

У ДТП за звітний період загинули 19 осіб, що на 2 особи більше порівняно з січнем-жовтнем 2013 року, 29 осіб отримало травми (20 осіб за 10 місяців 2013 року).

18 дорожньо-транспортних пригод на переїздах і коліях зафіксовано на Південно-Західній залізниці, 13 - на Львівській, 10 - на Одеській, по 7 - на Придніпровській і Південної, 4 - на Донецькій.

«Укралізниця» констатує, що всі ДТП на залізничних переїздах і коліях сталися з вини водіїв автотранспортних засобів, які порушили правила дорожнього руху, і в цьому зв'язку в черговий раз закликає порушників неухильно дотримуватися правил.

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Як повідомляв УНІАН, в Україні за підсумками 2013 року кількість ДТП на залізничних коліях та переїздах збільшилася порівняно з 2012 роком на 4,5% - до 93 випадків, з них 83 ДТП сталися на залізничних переїздах, 10 - на коліях поза переїздами, в результаті чого загинули 23 людини і 27 були травмовані.

У 2011-2013 роках залізниці країни капітально відремонтували 115 переїздів, а також обладнали автоматичною світлофорною сигналізацією 32 комплекси перетину шляхів.

«Укрзалізниця» щорічно виділяє понад 40 млн грн на обладнання залізничних переїздів додатковими засобами безпеки руху і ще близько 300 млн грн - на їх утримання.

Довідка УНІАН. В Україні налічується 5422 залізничних переїздів. З них 2699 обладнані автоматичною звуковою та світлофорною сигналізацією, 1497 - з черговими та обладнані шлагбаумами, 1226 - без чергового та не обладнані автоматикою.