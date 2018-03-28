Китайці привезли до України мобільний асфальтний завод

До Одеського порту доставили 2,5 тисячі тонн вантажу для мобільного асфальтового заводу та дорожньо-будівельну техніку.

Китайське судно доставило до Одеського порту 2,5 тисячі тонн вантажу для мобільного асфальтового заводу та велику партію дорожньо-будівельної техніки.

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Про це повідомила прес-служба адміністрації Одеського порту.

За словами директора з експлуатації компанії Ігоря Ярового, вантаж різнорідний: в ящиках, а також техніка - асфальтоукладальники, вантажівки та інше обладнання.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Укравтодор" і китайська компанія Xinjiang Communications Construction Group Co Ltd підписали контракт щодо капітального ремонту ділянок автодороги Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам'янка, а також реалізації частини робіт, які не виконані італійською компанією Todini на ділянках дороги Київ-Харків-Довжанський.