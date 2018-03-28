В Україні почали безкоштовно роздавати конфісковані авто на "евробляхах" - ЗМІ

Умова дарування - "евробляхи" доведеться розмитнити за всіма правилами за власний рахунок.

Госплощадка OpenMarket (ДП "СЕТІВ") безкоштовно роздає конфісковані автомобілі на "бляхах". Але лише за умови, що одержувачі подарунків за власні гроші розмитнять авто.

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Про це повідомляє Страна.uа.

Відразу три таких лота було виставлено на ознайомлення на сайті держпідприємства. В свіжому аукціоні зазначено три німецьких іномарки: BMW 320 1996 р. в., Volkswagen Passat 1991 р. в. і Mercedes-Benz Е 220 1996 р. в.

Як уточнили UBR.ua у OpenMarket, таких авто у них багато, але це не зовсім "евробляхи", у звичному розумінні слова.

"Це конфіскат митниці, швидше за все, за контрабанду. Взагалі затриманих автомобілів досить багато. Думаю, авто 300-500 точно. Точну статистику не ведемо, але в західних областях майже всі такі (перебувають у нас на зберіганні). Але не всі йдуть безкоштовно", - пояснив гендиректор державні майданчики Віктор Вишнев.

Хоча авто віддають безкоштовно, але просто так не подарують. Умова дарування — "бляхи" доведеться розмитнити за всіма правилами.

"Передане безоплатно майно може бути відчужене лише за умови сплати мита та інших податків і зборів", — йдеться в поясненні до лотів.

І заплатити доведеться не мало. За підрахунками експертів самої площадки, розмитнити один з цих автомобілів обійдеться від 163 тисяч до 222,5 тисячі гривень. Тобто простіше знайти такий же розмитнений автомобіль на сайтах з оголошеннями.

"Митниця виставляє на них завищені митні нарахування. Тому вони часто не продаються, і доходять до безкоштовної реалізації", - уточнив Вишнев.

Та й отримати авто безкоштовно дозволять не всім. За законом, подарувати майно можна:

- органам державної влади;

- закладам охорони здоров'я, освіти, соціального забезпечення, соцзахисту тощо;

- установам виконання покарань;

- слідчим ізоляторам;

- військовим формуванням;

- на благодійні цілі;

- для переробки, знищення (утилізації) такого майна.

Тобто у більшості випадків, розмитнення мають сплатити держкоштами. Держава заплатить сама собі.