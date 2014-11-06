З Києва до Івано-Франківська пустять додатковий поїзд

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") у зв'язку із збільшенням пасажиропотоку призначила додатковий поїзд №269/219 за маршрутом Київ – Івано-Франківськ, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

Згідно з повідомленням, додатковий поїзд відправиться із Києва 7 листопада о 22:23 і прибуде до Івано-Франківська наступного дня об 11:37.

У зворотному напрямі поїзд Івано-Франківськ – Київ рушить 9 листопада о 20:00 і прибуде до столиці наступного дня о 9:01.

Поїзд курсуватиме із зупинками на станціях Козятин, Вінниця, Хмельницький, Тернопіль і Львів.

У повідомленні зазначається, що продаж квитків на цей поїзд вже відкрито в усіх залізничних касах і в онлайн-системі бронювання і придбання проїзних документів booking.uz.gov.ua.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці жовтня «Укрзалізниця» збільшила кількість рейсів раніше призначених двох додаткових поїздів, що сполучають столицю України з Ужгородом та Івано-Франківськом для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом на період осінніх шкільних канікул.