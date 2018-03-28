У Харкові з 29 березня подорожчає проїзд у метро, трамваях і тролейбусах

Вартість проїзду в міському електротранспорті Харкова збільшиться на 1 грн за поїздку.

У Харкові виконком міськради ухвалив рішення підвищити вартість проїзду в метрополітені до 5 грн, у трамваях і тролейбусах – до 4 грн за поїздку.

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Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення члени виконкому Харківської міськради ухвалили сьогодні, 28 березня.

Згідно з рішенням, вартість проїзду в міському електротранспорті Харкова збільшиться на 1 грн за поїздку.

Нові тарифи вступлять у силу після публікації рішення виконкому в газеті «Харьковские известия», яка виходить завтра, 29 березня.

При цьому пасажири, які поповнили проїзні квитки до підняття тарифів, матимуть можливість користуватися старими цінами до закінчення грошей на картці-проїзному квитку.