У Кременчуці знеструмили тролейбусні лінії за несплату

З обіду повністю відключена підстанція №9, яка обслуговує центр і нагірну частину Кременчука, тому зараз не ходять центральні маршрути тролейбусів (№1, 2, 3А, 3Д, 5).

Компанія "Полтаваобленерго" відключило електроенергію Кременчуцькому тролейбусному управлінню, у зв'язку з чим припинено рух електротранспорту в місті. Читайте такожСміла на Черкащині залишилася без газу Як повідомили УНІАН у мерії Кременчука, "Полтаваобленерго" знеструмило тролейбусні лінії через відсутність 100% передоплати за електроенергію за квітень. З обіду повністю відключена підстанція №9, яка обслуговує центр і нагірну частину Кременчука, тому зараз не ходять центральні маршрути тролейбусів (№1, 2, 3А, 3Д, 5). Тролейбуси їздять тільки по маленькому маршрутом № 6 "Завод коліс-НПЗ", який не проходить через центр міста.

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