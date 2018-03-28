У Кременчуці знеструмили тролейбусні лінії за несплату
17:21, 28 березня 2018Транспорт/Звя'зок
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З обіду повністю відключена підстанція №9, яка обслуговує центр і нагірну частину Кременчука, тому зараз не ходять центральні маршрути тролейбусів (№1, 2, 3А, 3Д, 5).
У Кременчуці знеструмили тролейбусні лінії за несплату / фото УНІАН
Компанія "Полтаваобленерго" відключило електроенергію Кременчуцькому тролейбусному управлінню, у зв'язку з чим припинено рух електротранспорту в місті.
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Як повідомили УНІАН у мерії Кременчука, "Полтаваобленерго" знеструмило тролейбусні лінії через відсутність 100% передоплати за електроенергію за квітень.
З обіду повністю відключена підстанція №9, яка обслуговує центр і нагірну частину Кременчука, тому зараз не ходять центральні маршрути тролейбусів (№1, 2, 3А, 3Д, 5).
Тролейбуси їздять тільки по маленькому маршрутом № 6 "Завод коліс-НПЗ", який не проходить через центр міста.
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