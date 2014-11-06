«Укрзалізниця» цього року відремонтувала понад 27 тис. вантажних вагонів

Згідно з повідомленням, за 10 місяців найбільше було відремонтовано піввагонів - 14,7 тис. одиниць. Це пов'язано з тим, що вони є більш затребуваними рухомими складами для перевезення вантажів. Крім того, «Укрзалізниця» провела деповський і капітальний ремонт 3,5 тис. хопер-зерновозів, 2,3 тис. критих вагонів, 1,5 тис. цистерн та 1,3 тис. хопер-цементовозів. Також відремонтовано 420 платформ, 703 фитінгові платформи і 2,6 тис. інших вантажних вагонів.

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У листопаді та грудні поточного року «Укрзалізниця» планує провести ремонт ще понад 5 тис. вантажних вагонів свого парку.

За даними прес-служби, крім деповських та капітальних видів ремонту, у поточному році також модернізовано 126 вантажних вагонів власності «Укрзалізниці». Із них 103 вагони - зерновози і 23 вагони - цистерни.

Вагонні депо залізниць України також виконали замовлення з ремонту 14,6 тис. вагонів промислових підприємств, із яких 8,6 тис. піввагонів, 3,6 тис. цистерн, 133 хопер-цементовозів, 111 платформ, 59 критих, 46 хопер-зерновозів і більше 2 тис. інших вагонів.

Раніше УНІАН повідомляв, що Придніпровська залізниця за п'ять місяців відремонтувала 3,8 тис. вантажних вагонів.

Також повідомлялося, що наприкінці 2011 року Укрзалізниця визначила базові ремонтні депо для державних компаній, на баланс яких від початку 2012 року передані вантажні піввагони українських залізниць. Ці заходи були прийняті для створення обладнаних спеціалізованих вагоноремонтних депо, концентрації фінансового і кадрового потенціалів з метою утримання у належному стані парку вантажного рухомого складу.