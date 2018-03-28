Кабмін схвалив будівництво швидкісної лінії між Києвом та "Борисполем"

"Укрзалізниця" будуватиме лінію швидкісного залізничного сполучення від вокзалу "Київ-Пасажирський" до аеропорту "Бориспіль", приблизною вартістю 600-700 мільйонів гривень, за власні кошти.

Кабінет міністрів схвалив реалізацію будівництва швидкісної залізничної лінії між Києвом і аеропортом "Бориспіль". Читайте такожДістатися за 35 хвилин: Гройсман пообіцяв запустити швидкісну електричку до "Борисполя" Відповідну постанову було прийнято на засіданні уряду в середу без обговорення. Постановою передбачається будівництво госкомпанияей "Укрзалізниця" вказаній лінії залізничного пасажирського сполучення до аеропорту "Бориспіль". Як повідомляв УНІАН, Публічна акціонерна держкомпанія "Укрзалізниця" будуватиме лінію швидкісного залізничного сполучення від вокзалу "Київ-Пасажирський" до аеропорту "Бориспіль", приблизною вартістю 600-700 мільйонів гривень, за власні кошти. У цю суму входять витрати на ремонт поїздів, які будуть використовуватися на цій лінії

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