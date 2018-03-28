У Мінінфраструктури назвали пріоритетом на 2018-й рік повноцінне функціонування аеропорту у Миколаєві

Попри те, що Миколаївський аеропорт перебуває у комунальній власності, Міністерство інфраструктури активно сприяє його розбудові і якнайшвидшому запуску, наголосив Омелян.

У зв’язку зі стрімким розвитком сфери авіації в Україні, заходом світових авіакомпаній на український ринок та розширенням діяльності національних авіаперевізників, одним із ключових пріоритетів діяльності Міністерства інфраструктури України є розвиток регіональних аеропортів.

Про це заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян, передає прес-служба його відомства.

"В сфері управління Міністерства інфраструктури України перебувають два аеропорти – «Бориспіль» і «Львів», і вони демонструють хорошу динаміку росту. Разом з тим, ми усвідомлюємо, що без розвитку мережі регіональних аеропортів ми не зможемо значно збільшити відсоток населення, який регулярно літає, та зробити авіаподорожі зручними для більшості наших громадян. Саме тому розвиток регіональних аеропортів – це ключовий пріоритет", - наголосив очільник Міністерства.

За його словами, розвиток вантажних авіаперевезень в аеропорту «Біла Церква» може стати успішним прикладом співпраці України з європейськими партнерами з розвитку карго-авіації.

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«Крім того, ми повинні акцентувати свої зусилля на розвитку пасажирської авіації в регіонах. Хороші перспективи має летовище Дніпра, Одеси, Харкова, Херсону та Миколаєва тощо. На реконструкцію злітно-посадкової смуги одеського летовища 2017 року було виділено фінансування у розмірі 500 млн грн. Але ми розуміємо, що один великий повноцінно функціонуючий аеропорт для Півдня України – це замало. Повноцінне функціонування аеропорту у Миколаєві — наш пріоритет на 2018-й рік. І ми зробимо усе можливе, аби авіаційне сполучення поєднало регіон з іншими містами України та Європи. Вже нині активно ведуться переговори з міжнародними лоукост-компаніями про здійснення рейсів з Миколаєва», - заявив Омелян.

«Попри те, що Миколаївський аеропорт перебуває у комунальній власності, Міністерство інфраструктури активно сприяє його розбудові і якнайшвидшому запуску. Пріоритет на сьогодні — здійснити процес сертифікації аеропорту і ввести об’єкт у єдину систему авіасполучення України. Міністерство підтримуватиме ініціативи Губернатора Миколаївської області Олексія Савченка у розбудові інфраструктури регіону. Тільки спільна робота усіх гілок влади забезпечить відбудову ефективної та якісної інфраструктури України», - додав міністр інфраструктури.

Також міністр інфраструктури висловив співчуття з приводу загибелі директора КП «Миколаївський міжнародний аеропорт», льотчика-героя та ветерана АТО Владислава Волошина, який зробив значний внесок у розвиток летовища Миколаєва.

«Вважаю, що всі спекуляції навколо цієї теми є негідними пам’яті героя. Сподіваюсь, що новий очільник аеропорту разом із керівництвом області та міста продовжить розпочату В.Волошиним роботу з розбудови аеропорту в Миколаєві», - зазначив Омелян.

Також він повідомив, що згідно з державною програмою «Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування 2018р» з бюджету України на капітальний, поточний середній ремонт та експлуатаційне утримання доріг загального користування державного значення Миколаївської області затверджено фінансування в сумі 657,29 млн грн.

Основна частина коштів виділених з державного бюджету буде спрямована на наступні об’єкти: капітальний ремонт дороги Н-14 Олександрівка — Кропивницький — Миколаїв загальною протяжністю 11,8 км.; поточний середній ремонт дороги Н-11 Дніпро — Миколаїв (через м. Кривий Ріг) загальною протяжністю 30,6 км.; поточний середній ремонт дороги Т-15-07 Миколаїв — Парутине — Очаків — база відпочинку “Чорноморка” загальною протяжністю 15,6 км.

«Крім цього, надзвичайно важливим для розвитку інфраструктури Миколаївської області є реалізація проекту з електрифікації ділянки залізничного транспорту Долинська-Миколаїв. Реконструкція триватиме 33 місяці. Загальна кошторисна вартість близько 6 млрд грн. Роботи фінансуватимуть за рахунок кредитних коштів міжнародних фінансових організацій. Це – масштабний проект не тільки для області, а й для всієї України. Відновлення автошляхів та розвиток залізничної інфраструктури – пріоритетні завдання для міністерства, керівництва області, Укравтодору та Укрзалізниці», - підкреслив міністр інфраструктури України.