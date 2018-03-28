Порошенко дозволив фото- і відеофіксацію порушень правил паркування та евакуацію автомобілів

Законом удосконалено розміри штрафних санкцій за порушення правил паркування, а також передбачено надання 50% знижки на оплату штрафів за порушення в разі сплати штрафу протягом 10 банківських днів.

Президент України Петро Порошенко підписав закон про реформування сфери паркування транспортних засобів, який вводить фото-, відеофіксацію правопорушень, прийнятий Верховною Радою України 21 грудня 2017 року.

Про це повідомила прес-служба Адміністрації президента.

Документом передбачено створення законодавчого механізму невідворотності відповідальності за порушення правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів шляхом запровадження фото-, відеофіксації правопорушень.

Також законом передбачається "поширення механізму притягнення до адміністративної відповідальності особи, за якою зареєстрований транспортний засіб, за окремі порушення правил дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, за випадки порушення правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів, зокрема, несплату вартості послуг з паркування або паркування на місцях для інвалідів особами, які не мають такого права".

Читайте такожКличко: ухвалений Радою закон про паркування дозволить навести лад на вулицях міст

Крім того, документ встановлює обов'язкове залишення копії постанови або повідомлення про рішення про притягнення до адміністративної відповідальності за порушення, зафіксовані в режимі фотозйомки/відеозапису, на лобовому склі транспортного засобу.

Повноваження розгляду справ про адміністративні правопорушення та здійснення тимчасового затримання транспортного засобу, згідно з документом, мають інспектори з паркування.

Разом з тим, удосконалено розміри штрафних санкцій за порушення правил паркування, а також передбачено надання 50% знижки в оплаті штрафів за порушення, зафіксовані в режимі фотозйомки/відеозапису, у разі сплати штрафу протягом 10 банківських днів тощо.

Водночас, закон визначає підстави звільнення від відповідальності особи, за якою зареєстрований транспортний засіб, зокрема, при вибутті з її володіння номерного знаку або автомобіля внаслідок протиправних дій інших осіб, передачі права керування автомобілем іншій особі на відповідній правовій підставі.

Законом встановлюються всі випадки суттєвого перешкоджання дорожньому руху або створення загрози безпеці руху, зокрема, якщо транспортний засіб поставлено на проїзній частині у два і більше рядів, розташовано у заборонених правилами дорожнього руху місцях зупинки або стоянки, своїм розташуванням робить неможливим рух інших транспортних засобів або створює перешкоду для руху пішоходів, у тому числі осіб з інвалідністю на спеціальних засобах пересування та пішоходів із дитячими візочками.

Також, якщо транспортний засіб розташовано на виділеній смузі для руху громадського маршрутного транспорту; розташовано на позначеній відповідними дорожніми знаками та/або дорожньою розміткою велодоріжці; перешкоджає руху або роботі снігоприбирального та іншого технологічного комунального транспорту у разі запровадження надзвичайного стану або у разі оголошення окремої місцевості зоною надзвичайної екологічної ситуації; порушує схему паркування транспортних засобів таким чином, що він блокує проїзд по двох або більше смугах руху.

У повідомленні сказано, що після тимчасового затримання транспортних засобів передбачене невідкладне інформування відповідних підрозділів Національної поліції про таке затримання із зазначенням часу затримання та місця, куди евакуйовано транспортний засіб, розміщення цієї інформації на офіційному веб-порталі виконавчого органу відповідної місцевої ради, а також передачу повідомлень про евакуацію автомобілів на номери мобільних телефонів, які їхні власники запропонували для внесення до відповідних інформаційно-комунікаційних систем.

Повернення затриманого транспортного засобу відбуватиметься невідкладно після сплати штрафу та вартості послуги із його транспортування та зберігання.

Для зручності оплати за паркування та ефективного контролю за її здійсненням створюється законодавча можливість запровадження за рішеннями органів місцевого самоврядування на території відповідних населених пунктів автоматизованої системи контролю оплати паркування.

Законом передбачено, що органи місцевого самоврядування мають впроваджувати автоматизовану систему контролю оплати паркування; вжити заходів щодо збільшення чисельності посадових осіб місцевого самоврядування для прийняття на службу в органи місцевого самоврядування інспекторів з паркування.

Закон набирає чинності через 180 днів з дня його опублікування.

Верховна Рада ухвалила цей документ 21 грудня 2017 року.