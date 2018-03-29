Юрій Голик: на капремонт комунальних доріг Дніпропетровської області виділена рекордна сума у 1 млрд гривень

Радник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Юрій Голик повідомив, що на капітальний ремонт комунальних доріг області (доріг в населених пунктах) в поточному році виділено, згідно з бюджетом регіону, 1 мільярд гривень.

«Це рекордна сума за всі попередні роки», - заявив Голик. У 2017 році ці витрати склали 600 млн гривень.

За словами Голика, роботи розпочнуться наступного тижня, оскільки за прогнозами в цей час будуть сприятливі погодні умови.

Згідно зі звітом про роботу ОДА за 2017 рік, в області було капітально відремонтовано 160 шляхів загальною протяжністю 300 км у 94 населених пунктах, а починаючи з 2015 - 450 шляхів.

«В області вже три роки - з моменту призначення Валентина Резніченка губернатором - на кожну відремонтовану дорогу діє гарантія п'ять років. Ряд старих підрядників закінчили свою діяльність кримінальними справами. Залишилися працювати ті, хто гарантує якість», - заявив Голик.

Керівництво Дніпропетровської ОДА наголошує, що воно несе відповідальність за дороги, які знаходяться на балансі області, проте дороги національного значення (між населеними пунктами) знаходяться у веденні державного агентства «Укравтодор».

«Ми, як команда президента Петра Порошенка, ми свідомі того, що дороги - це один з індикаторів економічного розвитку всієї України. Тому ми приводимо в порядок дороги, які не знали ремонту десятиліття, і вимагаємо від підрядників гарантій», - сказав голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резниченко.