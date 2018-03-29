УЗ оголосила перші тендери на електричку до "Борисполя" на 122 мільйони гривень

Маршрут руху поїздів швидкісної електрички: вокзал "Київ-Пасажирський" - станція "Видубичі" - вокзал "Дарниця" - ДП "Міжнародний аеропорт Бориспіль.

Укрзалізниця через свій регіональний філіал "Південно-західна залізниця" оголосила два тендери в рамках оновленого проекту зі створення залізничного сполучення між Києвом і аеропортом "Бориспіль".

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Про свідчать дані системи Prozorro, повідомляє avianews.com.

Перший тендер, оціночна вартість робіт по якому становить 112,67 мільйона гривень, розбитий на два лоти.

Перший лот включає будівництво опор естакади. Роботи мали бути виконані до 30 вересня 2018 року. Їх оціночна вартість вказана на рівні 103 мільйонів гривень.

В рамках другого лота "Укрзалізниця" хоче закупити роботи по монтажу металевих прогонових будов вартістю до 9,67 мільйона гривень. Кінцевий термін виконання робіт - 31 жовтня 2018 року.

Другий тендер з оціночної ціною 17,02 мільйона гривень передбачає закупівлю робіт з фарбування та посилення металевих прогонових будов з терміном виконання до 31 серпня 2018 року.

Нагадаємо, 16 лютого прем'єр-міністр Володимир Гройсман повідомив, що уряд підтримав будівництво лінії швидкісного залізничного сполучення з аеропортом Бориспіль.

У протоколі наради зазначений маршрут руху поїздів: вокзал "Київ-Пасажирський" - станція "Видубичі" - вокзал "Дарниця" - ДП "Міжнародний аеропорт Бориспіль.

Передбачається, що до 1 червня Мінінфраструктури, "Укрзалізниця" та аеропорт "Бориспіль" мали провести необхідні організаційні та технологічні заходи, пов'язані з підготовкою і початком з 1 червня будівельних робіт. Пуск поїздів на новому маршруті має відбутися 1 грудня.

Згідно з раніше поданими планами, між Києвом і аеропортом Бориспіль курсуватимуть 11 рейкових автобусів PESA 620M, розрахованих на перевезення 91 пасажира, і два рейкових автобуси PESA 630М на 192 пасажири. Зараз ця техніка виконує рейси на регіональних маршрутах Укрзалізниці.