"Укрзалізниця" 30 березня запустить поїзд з Кишинева до Одеси

Вартість квитка для проїзду третім класом становитиме 256 грн, першим класом - 281 грн.

Акціонерна держкомпанія "Укрзалізниця" з 30 березня запустить модернізований поїзд із сидячими місцями № 642/641 за маршрутом Кишинів (Молдова) - Одеса.

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Про це повідомила прес-служба держкомпанії з посиланням на в. о. очільника держкомпанії Євгена Кравцова.

"Уже завтра, 30 березня, в Одесі зустрічаємо модернізований дизель-поїзд, який прибуде зі столиці Молдови. Тепер дістатися з Кишинева до Одеси можна буде у вагонах з місцями для сидіння менш ніж за 4 години. Завдяки домовленостям з прикордонниками економиться час проходження кордону – порівняно з попереднім розкладом поїзд прискорений на півгодини. Пасажири отримають кращий сервіс і демократичні ціни на квитки. Сподіваємося, що пасажиропотік на маршруті зросте", - цитує прес-служба Кравцова.

За його словами, курсування поїзда Кишинів - Одеса сприятиме розвитку туристичного потенціалу Одеси і курортів регіону.

У прес-службі зазначили, що залізничники опрацьовують ідею продовження цього маршруту в літній період до Білгород-Дністровського через Затоку і варіант двох пар цього поїзда щодня під час курортного сезону.

Згідно з графіком руху, прибуття поїзда № 642/641 до Одеси - о 10:46, а відправлення з Одеси до Кишинева - о 18:45.

Також на сторінці Кравцова в Facebook зазначається, що вартість квитка у вагоні третього класу становитиме 256 грн, а першого класу - 281 грн. При цьому ціна квитка на 30 березня буде знижена на 28-30%.

Довідка УНІАН. «Укрзалізниця» - публічне акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації. Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, що здійснюються усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії.