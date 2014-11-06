"Укрзалізниця" цього року втратила близько 6 млн гривень через крадіжки і псування пристроїв автоматики

В "Укрзалізниці" заявили про збитки у розмірі 6 млн гривень / Фото УНІАН

У прес-службі відомства повідомили, що залізничники систематично фіксують випадки крадіжки стрілочних електродвигунів і приладів автоматики, а також розукомплектування батарейних шаф, світлофорних щогл, дросель-трансформаторів, колійних коробок, кабельних муфт та іншого.

За словами фахівців департаменту автоматики, телемеханіки та зв'язку "Укрзалізниці", зловмисники розкрадають і знищують ті елементи, які безпосередньо відповідають за безпеку руху поїздів. Наприклад, пошкодження лінзових комплектів призводить до неможливості сприйняття машиністами поїздів сигнальних показань світлофорів, через що створюються передумови для виїзду поїзда на зайнятий залізничний шлях. Також сторонні особи розкрадають і пошкоджують прилади, завдяки яким поїзні диспетчери контролюють місце перебування рухомого складу.

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У зв'язку з цим, залізничники щорічно вживають додаткових заходів щодо захисту пристроїв автоматики і зв'язку, однак вони не дають бажаних результатів зі зменшення кількості випадків їх крадіжок і псування.

«Правоохоронні органи повинні вживати більш дієвих заходів щодо попередження випадків розкрадання та пошкодження пристроїв залізничної автоматики, виявлення правопорушників та притягнення їх до адміністративної та кримінальної відповідальності. Так, протягом цього року за фактами крадіжок відкрито понад 700 кримінальних справ, а до суду направлено лише 62 справи», - наголошує «Укрзалізниця».

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» прогнозує, що у випадку подальшої дестабілізації ситуації на сході України, де тривають воєнні дії українських силовиків проти російських терористів, залізнична галузь може втратити до 3 млрд грн за підсумками 2014 року. Так, станом на початок вересня «Укрзалізниця» оцінювала збитки від дій терористів у 900 млн грн.

У 2013 році відомство зафіксувало 260 випадків несанкціонованого втручання сторонніх осіб у роботу залізничного транспорту на загальну суму 750,6 тис. грн.