В Україні запустили 4G

Оператори сьогодні запускають 4G-зв'язок у 20 містах України.

Оператори мобільного зв'язку сьогодні запускають зв'язок четвертого покоління 4G у двадцяти містах України.

Про це повідомив президент України Петро Порошенко на своїй сторінці в Twitter.

«Сьогодні оператори мобільного зв'язку запускають 4G у більш ніж 20 містах України! Вітаю українців із впровадженням 4G», - зазначив очільник держави.

При цьому оператор lifecell на своїй сторінці у Facebook повідомив, що першим запустив новий стандарт зв'язку. Згідно з картою покриття на сайті оператора, 4G доступний у Києві, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Львові, Полтаві, Сумах, Івано-Франківську, Чернівцях, Одесі й Херсоні.

У свою чергу, оператор Vodafon повідомив у Facebook про запуск 4G у Києві, Харкові, Львові, Дніпрі й Одесі.

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Як повідомляв УНІАН, 6 березня Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), продала частоти для розвитку в Україні зв'язку нового покоління 4G трьом провідним операторам мобільного зв'язку - «Київстар», Vodafone і lifecell за 5,424 млрд грн.

Оператори «Київстар», lifecell і Vodafone викупили перші три лоти на зв'язок четвертого покоління за 3,17 млрд грн.

За результатами торгів «з голосу» оператор мобільного зв'язку «Київстар» став переможцем конкурсу на 4G-зв'язок у діапазоні 1800 МГц по четвертому і шостому лотах, запропонувавши за ліцензію 612 млн грн і 900 млн грн відповідно.

Оператор мобільного зв'язку компанія «ВФ Україна», яка працює під брендом Vodafone, стала переможцем конкурсу на 4G-зв'язок у діапазоні 1800 МГц по п'ятому із шести лотів, запропонувавши за ліцензію 742 млн грн за стартової ціни 265 млн грн.

«Київстар», Vodafone і lifecell заявили, що планують запустити зв'язок четвертого покоління влітку цього року у більшості населених пунктів країни.

У середині березня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман звернувся до правоохоронних органів, щоб вони перевірили інформацію від лідера Радикальної партії Олега Ляшка щодо нібито непрозорого конкурсі з продажу ліцензій на зв'язок 4G.