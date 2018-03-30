Автосалон у Нью-Йорку 2018: обрано «Всесвітній автомобіль року» (фотогалерея)

Друге покоління кросовера Volvo XC60 завоювало звання «Автомобіль року» в Японії, в США, а тепер ще й у світовому масштабі.

У Нью-Йорку стартував один з найстаріших у світі міжнародних автосалонів. Акцент цього року зроблено на північноамериканський ринок, однак тут показують і світові новинки - як концепт-кари, так і серійні машини, чия поява у продажу очікується найближчим часом.

Крім гучних прем'єр на Міжнародному нью-йоркському автосалоні обрали переможця престижного конкурсу "Всесвітній автомобіль року".

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Не пригадаємо, щоб яка-небудь інша модель збирала стільки гучних титулів за короткий час. Друге покоління кросовера Volvo XC60 завоювало звання «Автомобіль року» в Японії, в США, а тепер ще й у світовому масштабі! А вже якщо згадати, що на початку місяця Volvo XC40 став європейським «Автомобілем року», то вийде повний і беззастережний тріумф однієї марки.

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В боротьбі за перемогу в головній номінації кросовер Volvo XC60 обійшов два інших позашляховики – Mazda CX-5 і Range Rover Velar. Зазначимо, що шведський бренд домігся цієї нагороди вперше у своїй історії.

Крім основної категорії, нагороди були вручені в номінаціях "Кращий міський автомобіль" (Volkswagen Polo), "Кращий преміальний автомобіль" (Audi A8), "Найкращий "зелений" автомобіль" Nissan Leaf), "Кращий спортивний автомобіль" (BMW M5) і "Кращий дизайн" (Range Rover Velar).

30 березня автошоу буде відкрите для широкої публіки. На цей раз відвідувачам покажуть більше тисячі експонатів. Очікується, що виставку відвідають близько мільйона відвідувачів.