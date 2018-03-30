Народні депутати пропонують розмитнювати імпортні авто за 500 євро

Зазначається, що законопроект буде поширюватися і на власників автомобілів з іноземною реєстрацією.

В «Українському об’єднанні патріотів» пропонують спростити умови ввезення легкових автомобілів з-за кордону і зробити їх доступними для кожного українця.

З цією метою у Верховній Раді зареєстрували законопроект № 8208 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо стимулювання розвитку ринку транспортних засобів», який передбачатиме впровадження єдиного збору в розмірі 500 євро для нових та вживаних автівок, яким виповнилося не більше десяти років. Документ розробили народні депутати від УКРОПу Тарас Батенко, Валентин Дідич, Олександр Шевченко та Віктор Шевченко.

«Те, що держава, не забезпечивши гідний рівень життя, встановлює астрономічні, небачені ніде в світі ставки розмитнення автомобілів, у тому числі вживаних, виглядає як цинічне знущання над людьми», – заявив ініціатор законопроекту нардеп Олександр Шевченко.

Документ пропонує тимчасово звільнити українців від сплати податку на додану вартість та акцизного збору при ввезенні з-за кордону легкових авто для власного користування. Натомість має бути запроваджено єдиний фіксований платіж у розмірі 500 євро.

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Законопроект поширюватиметься й на власників авто з іноземною реєстрацією. Вони зможуть розмитнити свої транспортні засоби за новими правилами протягом трьох місяців з дня набуття законом чинності. Спрощені умови імпорту авто мають діяти до 31 грудня 2019 року.

Водночас звільнення від оподаткування не поширюватиметься на транспортні засоби, які мають походження з країни, визнаної державою-окупантом згідно з Законом України, або ввозяться з території такої держави-окупанта (агресора) чи з окупованої території України.

«У наш час автомобіль – це справді не розкіш, а засіб пересування. Він необхідний усім – сімейним лікарям, щоб виїхати до хворого, підприємцям, щоб бути мобільними і встигати вести справи, простим людям – щоб відвідувати рідних, для подорожей та відпочинку», – додав Олександр Шевченко.

Нагадаємо, депутати від УКРОПу також зареєстрували в парламенті законопроект щодо скасування екологічних стандартів «Євро» при ввезенні вживаних автомобілів. Проект закону № 5561 «Про внесення змін до Закону України «Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів» щодо формування цивілізованого ринку вживаних автомобілів» пропонує залишити обов’язкову вимогу дотримання екостандартів лише для нових транспортних засобів. Натомість вживані авто зможуть обмежитися обов’язковим технічним оглядом.

Крім того, укропівці пропонують продовжити період дії знижених ставок акцизного збору при ввезенні вживаних автівок до 31 грудня 2020 року. З цією метою у Верховній Раді зареєстровано законопроект № 5562 «Про внесення змін до розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо формування цивілізованого ринку вживаних автомобілів».