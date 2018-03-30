"Київстар" хоче запустити 4G-зв'язок до 10 квітня

Поки компанія чекає отримання всієї необхідної документації і проводить додаткові налаштування мережі.

Найбільший мобільний оператор України "Київстар" планує запуск зв'язку 4G в діапазоні 2600 МГц до 10 квітня поточного року, написав президент компанії Петро Чернишов на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"Друзі, ви ж знаєте, що Kyivstar – законослухняна компанія. Ми чекаємо отримання всієї необхідної дозвільної документації і проводимо додаткові налаштування мережі, у зв'язку з новими вимогами контролюючих держорганів. Нам важливо, щоб наші абоненти отримали позитивний досвід використання сервісу. Швидко – не завжди означає якісно. Ми плануємо запустити 4G до 10 квітня", - написав глава компанії.

Як повідомляв УНІАН, 6 березня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), продала частоти для розвитку в Україні згідно нового покоління 4G трьом провідним операторам мобільного зв'язку – "Київстар", Vodafone і lifecell за 5,424 мільярда гривень.

Оператори "Київстар", lifecell і Vodafone викупили перші три лота на зв'язок четвертого покоління за 3,17 мільярда гривень.

За результатами торгів "з голосу" оператор мобільного зв'язку "Київстар" став переможцем конкурсу на 4G-зв'язок в діапазоні 1800 МГц по четвертому і шостому лотами, запропонувавши за ліцензію 612 мільйонів гривень та 900 мі ллионов гривень відповідно.

Оператор мобільного зв'язку компанія "ВФ Україна", що працює під брендом Vodafone, стала переможцем конкурсу на 4G-зв'язок в діапазоні 1800 МГц за п'ятим з шести лотів, запропонувавши за ліцензію 742 мільйони гривень при стартовій ціні 265 мільйонів гривень.

"Київстар", Vodafone і lifecell заявили, що планують запустити зв'язок четвертого покоління влітку цього року в більшості населених пунктів країни.

За словами президента України Петра Порошенка, 30 березня 2018 року оператори мобільного зв'язку запускають зв'язок четвертого покоління 4G у двадцяти містах України.

При цьому оператор lifecell на своїй сторінці в Facebook повідомив, що першим запустив новий стандарт зв'язку. Згідно карті покриття на сайті оператора, 4G доступний в Києві, Харкові, Дніпропетровську, Запоріжжі, Львові, Полтаві, Сумах, Івано-Франківську, Чернівцях, Одесі та Херсоні.

У свою чергу, оператор Vodafon повідомив в Facebook про запуск 4G в Києві, Харкові, Львові, Дніпропетровську та Одесі.