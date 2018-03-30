«Укрзалізниця» збільшила до 23 кількість додаткових поїздів до Великодня

Продаж квитків на ці поїзди вже відкрито на сайті «Укрзалізниці» booking.uz.gov.ua і в залізничних касах.

Акціонерна держкомпанія «Укрзалізниця» для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом до великодніх свят, крім раніше призначених 12 додаткових, призначила ще 11 поїздів.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook в.о. голови правління компанії Євген Кравцов.

Загалом на пікові дати з 6 по 10 квітня компанія призначила 23 додаткових поїзди в популярних напрямках.

Зокрема, призначений додатковий поїзд №235 Ужгород - Харків курсуватиме до Ужгорода 6, 9 квітня, відправлення о 10:27 і прибуття об 11:50. Відправлення з Ужгорода 4, 7 і 10 квітня о 18:00 і прибуття до Харкова наступного дня о 19:30.

Поїзд №191/192 Київ - Львів курсуватиме 6, 7 і 9 квітня з відправленням з Києва о 08:03 і прибуттям до Львова о 17:55. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме об 11:58 і прибуватиме до Києва о 21:46.

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Поїзд №243/244 Київ - Львів здійснить рейси 7 і 10 квітня. Відправлення з Києва о 5:27 і прибуття до Львова о 14:20. У зворотному напрямку відправлення о 09:40 і прибуття о 19:05.

Поїзд № 755/756 Київ - Львів 6 і 9 квітня відправиться з Києва о 23:31 і прибуде до Львова о 5:43. У зворотному напрямку відправлення о 23:00 і прибуття о 5:18.

Поїзд №197/198 Київ - Ковель вирушить у рейси 7 і 9 квітня. Відправлення з Києва о 7:28 і прибуття до Ковеля о 16:53. Зворотно з Ковеля поїзд відправиться об 11:03 і прибуде до Києва о 19:53.

Поїзд №207 Київ - Ужгород здійснить рейси в Ужгород 6 і 8 квітня, у зворотному напрямку - 7 і 9 квітня. Поїзд відправлятиметься з Києва о 15:28 і прибуватиме до Ужгорода о 10.08. З Ужгорода поїзд відправлятиметься о 18:17 і прибуватиме до Києва о 10:37.

Поїзд №249/250 Київ - Івано-Франківськ - Чернівці 6 квітня о 15:21 відправиться з Києва і прибуде до Чернівців о 08:15. У зворотному напрямку відправиться 9 квітня о 18:10 і прибуде до Києва о 10:28.

Поїзд №177 Київ - Хмельницький курсуватиме 7 і 9 квітня. Відправлення з Києва о 6:06 і прибуття до Хмельницького о 13:02. У зворотному напрямку відправлення з Хмельницького о 14:04 і прибуття до Києва о 20:43.

Поїзд № 223/224 Київ - Одеса курсуватиме 7 і 9 квітня. Відправлення з Києва о 7:38 і прибуття до Одеси 17:41. У зворотному напрямку відправлення з Одеси об 11:07 і прибуття о 20:37.

Поїзд №201/202 Дніпро - Київ курсуватиме до Києва 5 квітня і назад 10 квітня. Відправлення з Дніпра о 20:42 і прибуття до Києва о 4:54. У зворотному напрямку відправлення о 21:42 і прибуття о 6:20.

Поїзд №780/779 Вінниця - Суми курсуватиме 6, 7 і 9 квітня. Відправлення з Вінниці о 13:43 і прибуття до Сум о 21:33. У зворотному напрямку - відправлення о 05:30 і прибуття до Вінниці о 13:08.

Поїзд № 228 Одеса - Львів відправиться з Одеси 7 квітня о 23:29 і прибуде до Львова о 20:40. У зворотному напрямку поїзд вирушить 8 квітня о 20:40 і прибуде до Одеси о 09:12.

Поїзд №272/271 Одеса - Харків 5 і 9 квітня о 16:01 відправиться з Одеси і прибуде до Харкова о 8:02. У зворотному напрямку поїзд вирушить 6 і 10 квітня о 16:13 і прибуде до Одеси о 09:03.

Поїзд №210/209 Чернівці - Дніпро 7 квітня відправиться о 12:25 і прибуде до Дніпра о 12:34 наступного дня. 8 квітня поїзд відправиться з Дніпра о 17:31 і прибуде до Чернівців о 16:07.

Поїзд №232 Запоріжжя - Львів відправиться 6 квітня о 15:01 і прибуде до Львова о 10:22.

Поїзд №276/275 Львів - Дніпро здійснить рейси 4, 6, 7,8 і 9 квітня до Дніпра і 5, 7, 8 квітня - до Львова. Відправлення зі Львова о 13:00 і прибуття до Дніпра о 08:15, у зворотному напрямку - відправлення о 16:30 і прибуття до Львова о 10:55.

Поїзд №233 Кривий-Ріг - Івано-Франківськ вирушить 8 квітня о 16:58 і прибуде до Івано-Франківська о 12:55. У зворотному напрямку відправлення 9 квітня о 14:58 і прибуття об 11:18.

Поїзд №168 Львів - Одеса курсуватиме 7 і 9 квітня. Відправлення зі Львова о 09:15 і прибуття до Одеси о 20:28. З Одеси поїзд відправлятиметься о 10:03 і прибуватиме до Львова о 21:05.

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Також призначено поїзди на додаткові рейси:

Поїзд №63 Дніпро - Одеса здійснить додаткові рейси 6, 8, 10 квітня, назад 7 і 9 квітня. Відправлення з Дніпра о 19:37 і прибуття до Одеси о 6:38. Відправлення з Одеси о 21:54 і прибуття до Дніпра о 08:50.

Поїзд №92 Костянтинівка - Одеса здійснить додаткові рейси 5, 7, 9 квітня і назад 4, 6, 8, 10 квітня. Відправлення з Костянтинівки о 15:30 і прибуття до Одеси о 08:04, з Одеси поїзд відправиться о 13:28 і прибуде до Костянтинівки о 05:40.

Поїзд № 95 Черкаси - Львів здійснить додатковий рейс 8 квітня і назад 9 квітня. Відправлення з Черкас о 19:23 і прибуття до Львова о 10:45. Відправлення зі Львова о 12:50 і прибуття до Черкас в 4:16.

Поїзд №787/788 Харків - Костянтинівка 9 квітня відправиться з Харкова о 19:03 і прибуде до Костянтинівки о 23:30. У зворотному напрямку поїзд відправиться 10 квітня о 5:00 і прибуде до Харкова о 09:50.

Поїзд №736 Київ - Запоріжжя здійснить рейси 7 квітня. Відправлення з Києва о 14:47 і прибуття до Запоріжжі о 21:58. У зворотному напрямку поїзд вирушить о 22:58 і прибуде до Запоріжжя о 06:10 наступного дня.

У повідомленні наголошується, що продаж квитків на ці поїзди вже відкрито на сайті «Укрзалізниці» booking.uz.gov.ua і в залізничних касах.

Як повідомляв УНІАН, раніше «Укрзалізниця» в період свят, приурочених до Міжнародного жіночого дня 8 березня, призначила 18 додаткових поїздів.