"Укрзалізниця" призначила до Великодня вже 23 додаткових поїзда (список)

Продаж квитків на ці поїзди відкрито на сайті "Укрзалізниці" booking.uz.gov.ua і в залізничних касах.

Акціонерна держкомпанія "Укрзалізниця" для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом до великодніх свят, крім раніше призначених 12 додаткових потягів призначила ще 11 складів, повідомив на своїй сторінці у Facebook в. о. голови правління компанії Євген Кравцов.

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Всього на пікові дати з 6 по 10 квітня компанія призначила 23 додаткових поїзда в популярних напрямках.

Зокрема, призначено додатковий поїзд № 235 Ужгород - Харків курсуватиме до Ужгорода 6, 9 квітня, відправлення о 10:27 і прибуття в 11:50. Відправлення з Ужгорода 4, 7 і 10 квітня в 18:00 і прибуття до Харкова на наступний день о 19:30.

Поїзд № 191/192 Київ - Львів курсуватиме 6, 7 і 9 квітня з відправленням з Києва о 08:03 та прибуттям до Львова о 17:55. У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься о 11:58 і прибуватиме до Києва о 21:46.

Поїзд № 243/244 Київ - Львів здійснить рейси 7 і 10 квітня. Відправлення з Києва о 5:27 і прибуття до Львова о 14:20. У зворотному напрямку відправлення у 09:40, прибуття в 19:05.

Поїзд № 755/756 Київ - Львів 6 і 9 квітня вирушить з Києва в 23:31 і прибуде до Львова о 5:43. У зворотному напрямку відправлення о 23:00 прибуття в 5:18.

Поїзд № 197/198 Київ - Ковель відправиться в рейси 7 і 9 квітня. Відправлення з Києва о 7:28 і прибуття в Ковель у 16:53. Назад з Ковеля поїзд відправиться в 11:03 і прибуде до Києва о 19:53.

Поїзд № 207 Київ - Ужгород здійснить рейси в Ужгород 6 і 8 квітня, у зворотному напрямку - 7 і 9 квітня. Потяг відправлятиметься з Києва о 15:28 і прибувати в Ужгород о 10:08. З Ужгорода поїзд відправлятиметься о 18:17 і прибуватиме в Київ о 10:37.

Поїзд № 249/250 Київ - Івано-Франківськ - Чернівці 6 квітня в 15:21 відправиться з Києва та прибуде у Чернівці о 08:15. У зворотному напрямку відправиться 9 квітня в 18:10 і прибуде до Києва о 10:28.

Поїзд № 177 Київ - Хмельницький курсуватиме 7 і 9 квітня. Відправлення з Києва о 6:06 і прибуття у Хмельницький о 13:02. У зворотному напрямку відправлення з Хмельницького у 14:04 і прибуватиме до Києва о 20:43.

Поїзд № 223/224 Київ - Одеса курсуватиме 7 і 9 квітня. Відправлення з Києва о 7:38 прибуття в Одесу 17:41. У зворотному напрямку відправлення з Одеси о 11:07 і прибуття в 20:37.

Поїзд № 201/202 Дніпро - Київ курсуватиме у Київ 5 квітня і назад 10 квітня. Відправлення з Дніпра в 20:42 і прибуватиме в Київ о 4:54. У зворотному напрямку відправлення о 21:42 і прибуватиме о 6:20.

Поїзд № 780/779 Вінниця - Суми курсуватиме 6, 7 і 9 квітня. Відправлення з Вінниці о 13:43 і прибуття до Суми в 21:33. У зворотному напрямку відправлення о 05:30 і прибуття до Вінниці о 13:08.

Поїзд № 228 Одеса - Львів відправиться з Одеси 7 квітня в 23:29 і прибуде до Львова в 20:40. У зворотному напрямку поїзд вирушить 8 квітня о 20:40 і прибуде до Одеси о 09:12.

Поїзд № 272/271 Одеса - Харків 5 і 9 квітня в 16:01 відправиться з Одеси та прибуде до Харкова о 8:02. У зворотному напрямку поїзд вирушить 6 і 10 квітня в 16:13 і прибуде до Одеси о 09:03.

Потяг № 210/209 Чернівці - Дніпро 7 квітня вирушить у 12:25 і прибуде в Дніпро в 12:34 наступного дня. 8 квітня поїзд відправиться з Дніпра в 17:31 і прибуде в Чернівці у 16:07.

Поїзд № 232 Запоріжжя - Львів відправиться 6 квітня в 15:01 і прибуде до Львова в 10:22.

Поїзд № 276/275 Львів - Дніпро здійснить рейси 4, 6, 7,8 і 9 квітня у Дніпро і 5, 7, 8 квітня - у Львів. Відправлення зі Львова о 13:00 і прибуття до Дніпра у 08:15, у зворотному напрямку - відправлення о 16:30 і прибуття у Львів о 10:55.

Поїзд № 233 Кривий-Ріг - Івано-Франківськ вирушить 8 квітня в 16:58 і прибуде до Івано-Франківська о 12:55. У зворотному напрямку відправлення 9 квітня о 14:58 і прибуття в 11:18.

Поїзд № 168 Львів - Одеса курсуватиме 7 і 9 квітня. Відправлення зі Львова о 09:15, прибуття до Одеси о 20:28. З Одеси поїзд відправлятиметься о 10:03 і прибуватиме до Львова о 21:05.

Також призначено поїзди на додаткові рейси:

Поїзд № 63 Дніпро - Одеса здійснить додаткові рейси 6, 8, 10 квітня, назад 7 і 9 квітня. Відправлення з Дніпра в 19:37 і прибуття до Одеси о 6:38. Відправлення з Одеси о 21:54 і прибуття до Дніпра в 08:50.

Поїзд № 92 Костянтинівка - Одеса здійснить додаткові рейси 5, 7, 9 квітня і назад 4, 6, 8, 10 квітня. Відправлення з Костянтинівки в 15:30 прибуття в Одесу у 08:04, з Одеси поїзд вирушить о 13:28 і прибуде в Костянтинівку у 05:40.

Поїзд № 95 Черкаси - Львів здійснить додатковий рейс 8 квітня і назад 9 квітня. Відправлення з Черкас у 19:23, прибуття до Львова о 10:45. Відправлення зі Львова о 12:50 і прибуття в Черкаси в 4:16.

Поїзд № 787/788 Харків - Костянтинівка 9 квітня вирушить з Харкова у 19:03 і прибуде до Костянтинівки в 23:30. У зворотному напрямку поїзд вирушить 10 квітня в 5:00 та прибуде до Харкова о 09:50.

Поїзд № 736 Київ - Запоріжжя здійснить рейси 7 квітня. Відправлення з Києва о 14:47 прибуття в Запоріжжі в 21:58. У зворотному напрямку поїзд вирушить о 22:58 і прибуде в Запоріжжя у 06:10 наступного дня.

У повідомленні наголошується, що продаж квитків на ці поїзди відкрито на сайті "Укрзалізниці" booking.uz.gov.ua і в залізничних касах.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" в період свят, приурочених до Міжнародного жіночого дня 8 березня, призначила 18 додаткових поїздів.