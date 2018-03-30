"Укрзалізниця" призначила до Великодня вже 23 додаткових поїзда (список)
Акціонерна держкомпанія "Укрзалізниця" для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом до великодніх свят, крім раніше призначених 12 додаткових потягів призначила ще 11 складів, повідомив на своїй сторінці у Facebook в. о. голови правління компанії Євген Кравцов.
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Всього на пікові дати з 6 по 10 квітня компанія призначила 23 додаткових поїзда в популярних напрямках.
Зокрема, призначено додатковий поїзд № 235 Ужгород - Харків курсуватиме до Ужгорода 6, 9 квітня, відправлення о 10:27 і прибуття в 11:50. Відправлення з Ужгорода 4, 7 і 10 квітня в 18:00 і прибуття до Харкова на наступний день о 19:30.
Поїзд № 191/192 Київ - Львів курсуватиме 6, 7 і 9 квітня з відправленням з Києва о 08:03 та прибуттям до Львова о 17:55. У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься о 11:58 і прибуватиме до Києва о 21:46.
Поїзд № 243/244 Київ - Львів здійснить рейси 7 і 10 квітня. Відправлення з Києва о 5:27 і прибуття до Львова о 14:20. У зворотному напрямку відправлення у 09:40, прибуття в 19:05.
Поїзд № 755/756 Київ - Львів 6 і 9 квітня вирушить з Києва в 23:31 і прибуде до Львова о 5:43. У зворотному напрямку відправлення о 23:00 прибуття в 5:18.
Поїзд № 197/198 Київ - Ковель відправиться в рейси 7 і 9 квітня. Відправлення з Києва о 7:28 і прибуття в Ковель у 16:53. Назад з Ковеля поїзд відправиться в 11:03 і прибуде до Києва о 19:53.
Поїзд № 207 Київ - Ужгород здійснить рейси в Ужгород 6 і 8 квітня, у зворотному напрямку - 7 і 9 квітня. Потяг відправлятиметься з Києва о 15:28 і прибувати в Ужгород о 10:08. З Ужгорода поїзд відправлятиметься о 18:17 і прибуватиме в Київ о 10:37.
Поїзд № 249/250 Київ - Івано-Франківськ - Чернівці 6 квітня в 15:21 відправиться з Києва та прибуде у Чернівці о 08:15. У зворотному напрямку відправиться 9 квітня в 18:10 і прибуде до Києва о 10:28.
Поїзд № 177 Київ - Хмельницький курсуватиме 7 і 9 квітня. Відправлення з Києва о 6:06 і прибуття у Хмельницький о 13:02. У зворотному напрямку відправлення з Хмельницького у 14:04 і прибуватиме до Києва о 20:43.
Поїзд № 223/224 Київ - Одеса курсуватиме 7 і 9 квітня. Відправлення з Києва о 7:38 прибуття в Одесу 17:41. У зворотному напрямку відправлення з Одеси о 11:07 і прибуття в 20:37.
Поїзд № 201/202 Дніпро - Київ курсуватиме у Київ 5 квітня і назад 10 квітня. Відправлення з Дніпра в 20:42 і прибуватиме в Київ о 4:54. У зворотному напрямку відправлення о 21:42 і прибуватиме о 6:20.
Поїзд № 780/779 Вінниця - Суми курсуватиме 6, 7 і 9 квітня. Відправлення з Вінниці о 13:43 і прибуття до Суми в 21:33. У зворотному напрямку відправлення о 05:30 і прибуття до Вінниці о 13:08.
Поїзд № 228 Одеса - Львів відправиться з Одеси 7 квітня в 23:29 і прибуде до Львова в 20:40. У зворотному напрямку поїзд вирушить 8 квітня о 20:40 і прибуде до Одеси о 09:12.
Поїзд № 272/271 Одеса - Харків 5 і 9 квітня в 16:01 відправиться з Одеси та прибуде до Харкова о 8:02. У зворотному напрямку поїзд вирушить 6 і 10 квітня в 16:13 і прибуде до Одеси о 09:03.
Потяг № 210/209 Чернівці - Дніпро 7 квітня вирушить у 12:25 і прибуде в Дніпро в 12:34 наступного дня. 8 квітня поїзд відправиться з Дніпра в 17:31 і прибуде в Чернівці у 16:07.
Поїзд № 232 Запоріжжя - Львів відправиться 6 квітня в 15:01 і прибуде до Львова в 10:22.
Поїзд № 276/275 Львів - Дніпро здійснить рейси 4, 6, 7,8 і 9 квітня у Дніпро і 5, 7, 8 квітня - у Львів. Відправлення зі Львова о 13:00 і прибуття до Дніпра у 08:15, у зворотному напрямку - відправлення о 16:30 і прибуття у Львів о 10:55.
Поїзд № 233 Кривий-Ріг - Івано-Франківськ вирушить 8 квітня в 16:58 і прибуде до Івано-Франківська о 12:55. У зворотному напрямку відправлення 9 квітня о 14:58 і прибуття в 11:18.
Поїзд № 168 Львів - Одеса курсуватиме 7 і 9 квітня. Відправлення зі Львова о 09:15, прибуття до Одеси о 20:28. З Одеси поїзд відправлятиметься о 10:03 і прибуватиме до Львова о 21:05.
Також призначено поїзди на додаткові рейси:
Поїзд № 63 Дніпро - Одеса здійснить додаткові рейси 6, 8, 10 квітня, назад 7 і 9 квітня. Відправлення з Дніпра в 19:37 і прибуття до Одеси о 6:38. Відправлення з Одеси о 21:54 і прибуття до Дніпра в 08:50.
Поїзд № 92 Костянтинівка - Одеса здійснить додаткові рейси 5, 7, 9 квітня і назад 4, 6, 8, 10 квітня. Відправлення з Костянтинівки в 15:30 прибуття в Одесу у 08:04, з Одеси поїзд вирушить о 13:28 і прибуде в Костянтинівку у 05:40.
Поїзд № 95 Черкаси - Львів здійснить додатковий рейс 8 квітня і назад 9 квітня. Відправлення з Черкас у 19:23, прибуття до Львова о 10:45. Відправлення зі Львова о 12:50 і прибуття в Черкаси в 4:16.
Поїзд № 787/788 Харків - Костянтинівка 9 квітня вирушить з Харкова у 19:03 і прибуде до Костянтинівки в 23:30. У зворотному напрямку поїзд вирушить 10 квітня в 5:00 та прибуде до Харкова о 09:50.
Поїзд № 736 Київ - Запоріжжя здійснить рейси 7 квітня. Відправлення з Києва о 14:47 прибуття в Запоріжжі в 21:58. У зворотному напрямку поїзд вирушить о 22:58 і прибуде в Запоріжжя у 06:10 наступного дня.
У повідомленні наголошується, що продаж квитків на ці поїзди відкрито на сайті "Укрзалізниці" booking.uz.gov.ua і в залізничних касах.
Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" в період свят, приурочених до Міжнародного жіночого дня 8 березня, призначила 18 додаткових поїздів.