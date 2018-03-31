Час проїзду трасою Одеса-Рені після ремонту скоротиться на 2,5 години - Порошенко

На сьогоднішній день відремонтовано 195 км автодороги, залишилося - 94 км.

Час проїзду трасою Одеса-Рені після ремонту, який завершиться у 2018 році, скоротиться на 2,5 години, а середня швидкість з 50 км/год. збільшиться до 90 км/год.

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Про це написав президент Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook.

«2018 - рік завершення ремонту дороги Одеса-Рені. Вже відремонтовано 195 км автодороги, залишилося - 94 км, які завершать цього року. Фінансування ремонту дороги здійснювалося завдяки ініційованому мною проекту виділення коштів від перевиконання митних надходжень», - зазначив президент.

Він додав, що відремонтована траса стане великим транспортним коридором, який підвищить економічний і туристичний потенціал цілого регіону.

Як повідомляв УНІАН, за словами прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, Україна у 2018 році проведе найбільш масштабні дорожні роботи за всю історію незалежності.

Кабмін у 2018 році планує забезпечити ремонт 4-5 тис. км доріг державного значення. Гройсман зазначив, що цього року на дорожні роботи буде витрачено близько 2 млрд дол.

За підсумками 2017 року «Укравтодор» відремонтував близько 2,1 тис. км доріг, що є рекордним показником за останні 5 років. Уряд планує в 2018-2022 роках відремонтувати близько 20 тис. км українських доріг з фінансуванням близько 300 млрд грн.