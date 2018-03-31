Оператори розповіли, як перевірити SIM-картку на доступ до 4G

Для швидкої перевірки оператори запропонували комбінації, які необхідно набрати.

Українські мобільні оператори показали, як перевірити, чи підтримує SIM-картка та телефон зв'язок четвертого покоління.

Про це Lifecell, Vodafone та Kyivstar повідомили на сайтах та SMS-розсилками, пише Економічна правда.

Для швидкої перевірки оператори запропонували комбінації, які необхідно набрати.

Для Lifecell це *455#, для Vodafone – *222#, для Kyivstar – *245*4# для перевірки SIM-картки та *245*4# для перевірки підтримки телефоном.

Як відомо, українські мобільні оператори 30 березня запустили зв'язок четвертого покоління у найбільших містах.

Читайте такожВ Україні запустили 4G

Поки що новий стандарт запущено в 20 містах, зокрема: Києві, Дніпрі, Харкові, Запоріжжі, Львові, Полтаві, Сумах, Івано-Франківську, Чернівцях, Одесі та Херсоні.

Запуск перших базових станцій 4G став можливим після того, як Український державний центр радіочастот оголосив, що 30 березня почне видавати компаніям дозвільні документи.

Як відомо, мобільні оператори купили частоти 4G в діапазоні 1800 МГц. Загальний обсяг отриманих в ході аукціону на 4G коштів в діапазоні 1800 МГЦ - 5,434 мільярда гривень.

У ході торгів за частоти в діапазоні 1800 МГц компанії переплатили 1,45 млрд понад стартову ціну.За частоти в діапазоні 2400 МГц сумарно держава отримає за ліцензії понад 2,45 млрд гривень.

У сумі держава отримала 7,89 мільярда за 4G.