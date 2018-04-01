"Укрзалізниця" підвищила ціни на квитки, але не сильно - ЗМІ

Тариф на пасажирські перевезення у внутрішньому залізничному сполученні зріс на 1%.

ПАТ "Укрзалізниця" з неділі, 1 квітня, підвищило тариф на перевезення пасажирів у внутрішньому залізничному сполученні.

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Про це повідомляє ЦТС.

"Зростання цін пов'язаний із застосуванням коефіцієнтів індексації тарифів залежно від календарних періодів, пояснили в компанії-перевізнику", - йдеться в повідомленні.

Відповідні коефіцієнти зафіксовані наказом Міністерства інфраструктури від 19 березня 2012 року та змінами в тарифах, внесеними наказом МІУ від 21 липня 2014 року. В період з 1 по 27 квітня використовується коефіцієнт 1,02 (у березні - 1,01), під час травневих свят, з 28 квітня по 8 травня, - коефіцієнт 1,03.

"Разом з тим, вже 9 травня (і лише цього дня) квиток можна буде придбати зі знижкою 20%. Дешевше придбати залізничний проїзний документ можна лише 31 грудня, коли застосовується коефіцієнт 0,7", - відзначають в компанії-перевізника.

Таким чином, вартість квитків залежить від сезону: чим більше попит на перевезення, тим вища ціна. Ціни на квитки у період літніх відпусток одні з найвищих, дорожче лише на зимові свята, з 25 по 30 грудня, коли діє коефіцієнт 1,1.

Нагадаємо, в ПАТ "Укрзалізниця" анонсували перший етап зростання цін на квитки в пасажирських потягах з 1 квітня на 10%.

Востаннє перевізник підвищував тарифи на пасажирські перевезення в 2014 році. "З тих пір індекс споживчих цін зріс щонайменше на 60-70%, в 4-6 разів збільшилася вартість комунальних та інших послуг. По всій номенклатурі товарів, які потрібні залізниці, істотно зросли ціни", - аргументував необхідність підвищення тарифів директор з економіки та фінансів компанії Андрій Рязанцев.