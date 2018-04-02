Омелян розповів, коли в Україні може з'явитися тестовий майданчик Hyperloop

Омелян зазначив, що це великий проект, котрий потребує "багато зусиль, багато координації".

Тестовий майданчик українського варіанту надшвидкісного потягу Hyperloop можливо запустити вже 2019 року

Про це міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив в ефірі телеканалу Еспресо.TV.

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"Ми для себе маємо наступну етапність. Спершу НАН України надасть нам наукове обгрунтування цього нового виду транспорту. Якщо воно буде достатнім, щоб ми могли перейти до стадії технологічної розробки і тестування, нам необхідно отримати офіційне погодження Hyperloop One, власне підприємства Ілона Маска, та інших компаній", - пояснив міністр.

За його словами, тільки після цього можна переходити "до спорудження тестового майданчику".

"В наших планах - це 2019 рік", - наголосив він.

Разом з тим, Омелян визнав, що це великий проект, котрий потребує "багато зусиль, багато координації".

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що Україна наступного року може почати будівництво тестового майданчика в місті Дніпро для впровадження в країні надшвидкісного сполучення типу Hyperloop за кошти приватних інвесторів.

Hyperloop - це розроблена Ілоном Маском транспортна система, що складається із сталевих труб, усередині яких переміщається поїзд - герметична капсула на аеродинамічній подушці. Швидкість такої капсули може перевищувати 600 кілометрів за годину.