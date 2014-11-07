Придніпровська залізниця цього року перевезла у спецвагонах 847 автомобілів

«У січні-жовтні 2014 року спецвагонами було перевезено 847 автомобілів: із Дніпропетровська до Києва і назад - 696, у напрямку Трускавця і назад - 151», - сказано в повідомленні.

Зокрема, вагони-автомобілевози курсують у складі поїздів № 79/80 сполученням Дніпропетровськ - Київ - Дніпропетровськ та № 41/42 за маршрутом Дніпропетровськ - Трускавець - Дніпропетровськ.

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Як повідомляв УНІАН, Придніпровська залізниця у січні-вересні 2014 року перевезла у спецвагонах 834 автомобіля своїх пасажирів.

Також повідомлялося, що Придніпровська залізниця за 1 квартал 2013 року перевезла в спецвагонах 249 авто.

Залізниці України в 2013 році перевезли у вагонах-автомобилевозах близько 2,5 тис. автомобілів.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить понад 227 млн тонн вантажів та більше 90 млн пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа придніпровської залізниці перевищує 3200 км, що складає майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. Придніпровська залізниця відправляє на внутрішній та зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.

Автомобілевоз - це двох'ярусний вагон із 8 місцями для легкових мало- і середньогабаритних автомобілів (максимально допустима висота автомобіля - 1,7 м) загальним вагою 10 тонн. Місця забезпечені блокуваннями автомобілів під час руху потяга, а вагон захищений сіткою.