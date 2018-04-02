7 квітня комунальний транспорт працюватиме на годину довше, 8 квітня метро відкриється на годину раніше.

У Києві у Великодню ніч буде продовжено роботу громадського пасажирського транспорту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Київській міській державній адміністрації повідомила директор Департаменту культури КМДА Діана Попова.

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«У зв’язку із святкуванням Великодня за східним обрядом та богослужіннями, що проходитимуть у храмах столиці, продовжено рух громадського транспорту на годину ввечері 7 квітня. І зранку 8 квітня метрополітен почне працювати на годину раніше», - сказала вона.

«Відповідне розпорядження вийде протягом найближчих кількох днів», - додала Попова.